16/12/2021 09:02 Sociedad CORONAVIRUS "Récord" de contagios en un solo día en Euskadi: más de 2200 nuevos positivos Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha adelantado que la incidencia acumulada también ha registrado valores nunca antes vistos: supera los 1000 casos por 100 000 habitantes.

De "récord". Así ha calificado la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, los datos de la pandemia en Euskadi. El Departamento publicará a mediodía el boletín epidemiológico, pero la consejera ha adelantado en una entrevista en Onda Vasca, los datos "récord" registrados tanto en número de contagios como en incidencia: se superarán los 2200 casos en un solo día y la tasa acumulada en 14 días se sitúa por encima ya de los 1000 puntos.

Según ha afirmado, los datos "no son buenos" y "volveremos a tener una cifra récord en número de positivos detectados y estaremos por encima de los 2200", un número "muy alto". "Son muchos billetes de lotería para que la gente necesite de ingreso en los hospitales, donde tenemos ya 300 personas en planta afectadas de covid-19, y eso significa boletos para necesitar de un ingreso en las UCI, donde hay cerca de 100 personas, 97 ayer", ha subrayado.

Si se comparan los datos con los registrados hace una semana, los más de 2200 contabilizados ayer suponen casi el doble de los del anterior boletín, y la tasa de incidencia ha escalado más de 200 puntos en estos siete días. La presión hospitalaria también se ha tensionado considerablemente: de los 73 pacientes críticos del pasado miércoles, hemos pasado a los 97 de ayer. El número de hospitalizados en planta ha crecido en siete personas.

En este sentido, la consejera ha subrayado la importancia de la vacunación: "Cada vez que se inocula a un grupo de edad la incidencia en ese grupo baja y el efecto en los contagios es menor en la salud", ha explicado. Sagardui ha señalado que la posibilidad de ser ingresada en hospitales es seis veces mayor en personas no vacunadas y la de ingresar en una UCI 10 veces mayor.



En cuanto a las personas negacionistas, la consejera ha reconocido que no las entiende. "No se quieren vacunar por unos supuestos efectos secundarios y teorías maquivélicas", cuando la "evidencia está en la calle, con ese 91 % de inoculados con la pauta completa que hace la vida con normalidad y menor riesgo de ser contagiados y de contagiar". "Si quieren jugar con su vida, no lo voy a entender, pero que jueguen con la de los demás....", ha sostenido.

En cuanto a la situación en hospitales, Sagardui ha explicado que Osakidetza "en ningún momento ha dejado de prestar atención a lo urgente del resto de patologías" pero ha indicado que "se están reprogramando" intervenciones "que no revisten gravedad o urgencia".

Ha señalado que, en este momento, hay 288 camas UCI preparadas para atender a la covid-19 y al resto de intervenciones por lo que "hay un margen", pero 97 ya están ocupadas lo que "quiere decir que igual hay que plantearse un cambio de escenario".