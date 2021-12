21/12/2021 00:10 Sociedad Coronavirus Las personas mayores de 55 años podrán pedir cita desde hoy para la dosis de refuerzo Eitb Media A partir del martes por la tarde se habilitará la opción a las personas de más de 55 años para que puedan pedir cita a través de la web. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha pedido a la población que se vacune. Escuchar la página Escuchar la página

Las personas de entre 55 y 59 podrán pedir cita desde este martes por la tarde en la web de Osakidetza cita para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19, según ha informado hoy la consejera de Salud Gotzone Sagardui.

"Solicito a la población que acuda a vacunarse, pero que siga las indicaciones de Osakidetza y esperen hasta mañana por la tarde para solicitar cita por la web", ha insistido.

La consejera ha hecho este anuncio en su comparecencia semanal en comisión parlamentaria, en la que también ha explicado que su departamento trabaja en la organización de la inoculación de las dosis de refuerzo para las personas que fueron inmunizadas con AstraZeneca.

Según los datos que ha aportado, el 79,6 % de los mayores de 60 años ya cuentan con la dosis de refuerzo. En el caso de los niños y las niñas de entre 6 y 11 años, que comenzaron a vacunarse el pasado miércoles, 15 269 ya lo han hecho, de los que 1 644 solo necesitan esta dosis por haber pasado ya la infección.

La consejera ha destacado la buena marcha de la vacunación en el País Vasco y ha considerado que "la única buena noticia del día es que se desarrolla según lo planificado", al recordar que se siguen diagnosticando más de 1 000 positivos diarios, 1 607 este domingo.

"No hay excusa para no vacunarse, para no cumplir las medidas impuestas para evitar contagios, y para no seguir las recomendaciones que la evidencia científica y la experiencia aconsejan", ha subrayado.