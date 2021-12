20/12/2021 11:49 Sociedad CORONAVIRUS La CAV registra 38 muertes y la incidencia acumulada sube a 1179 casos N. B. | EITB MEDIA La consejera de Salud ha informado de que hay 105 pacientes graves en la UCI y 364 ingresados en planta y ha añadido que "nos encontramos ante las consecuencias del puente de comienzos de diciembre". Escuchar la página Escuchar la página

Personal sanitario atiende a un paciente con coronavirus. Foto: EFE.

Las muertes semanales por covid se han duplicado en los últimos días. El sistema público de Salud del Gobierno Vasco ha registrado 38 personas fallecidas por covid-19 entre el 13 y el 19 de este mes, frente a las 19 de la semana anterior.

Para encontrar un dato tan alto de personas fallecidas por la pandmeia hay que remontarse hasta la primera semana de mayo, cuando murieron 39 personas.

Además, se han detectado 1607 nuevos positivos este domingo, lo que ha elevado la incidencia acumulada a 1179,15 casos por cada 100 000 habitantes en 14 días, 242 puntos más en una semana.

A su vez, el número de pacientes con covid ingresados en las plantas de los hospitales se sitúa en 324, mientras que las personas contagiadas de coronavirus que permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son 105.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en su comparecencia en el Parlamento Vasco para informar sobre la situación epidemiológica, ha explicado que "nos encontramos ante las consecuencias del puente de comienzos de diciembre".

El número de positivos semanales, del 13 al 19 de diciembre, asciende a 14 928, frente a los 11 010 de una semana antes, es decir que en siete días han aumentado un 35,5 %. Según la consejera, el número de pruebas realizadas, superior a 13 000 al día, está siendo muy alto, 17 946 en las últimas horas, de las que un 11,5 % han sido positivas.

Después de cuatro días consecutivos, los contagios diarios han bajado de 2000 este pasado fin de semana, a 1.977 el sábado y a 1.607 este domingo, día en el que la positividad ha descendido del 14 % al 11,5 %, respectivamente.

La incidencia acumulada en 14 días por territorios es de 1227,40 en Álava, 894,40 en Bizkaia y 1570,67 en Gipuzkoa. Superior en todos ellos respecto a la de los días anteriores.

La incidencia en las tres capitales alcanza ya los 1273,6 casos en San Sebastián, los 1199,9 en Vitoria-Gasteiz y en Bilbao es algo menor, pero también muy alta, con 903 casos por 100 000 habitantes.

Solo 16 de los 251 municipios que hay en Euskadi no están en zona roja de transmisión, es decir que su incidencia acumulada está por debajo de los 150 casos.

Los 235 restantes, dos más que el pasado lunes, deben adoptar medidas para evitar aglomeraciones de personas con el fin de intentar controlar la pandemia.

Por grupos de edad se mantiene muy elevada la incidencia acumulada entre los menores de 6 a 12 años, con 2516 casos por cada 100 000 niños y niñas, un colectivo que este domingo registró 212 contagios.

Entre todos los indicadores de la evolución de la pandemia hay uno que es positivo, el número reproductivo básico que en los últimos tres días ha descendido después de una semana de subidas ininterrumpidas.

El R0 estaba este domingo en 1,13, frente al 1,22 del anterior dato oficial del miércoles de la semana pasada. Gipuzkoa se encuentra por debajo de 1, en 0,99, por lo que un enfermo de la covid ya no llega a contagiar a otra persona; Álava presenta el mismo indicador que el conjunto de Euskadi y Bizkaia apunta una peor evolución futura de la pandemia a corto plazo, con un 1,29, aunque también con descenso en los últimos días.

"La pandemia sigue extendiéndose", ha asegurado Sagardui. La variante omicron ha llegado "más rápido de lo esperado" a Europa y el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha detectado hasta el momento 220 casos de la variante omnicron de la covid-19, que ya supone cerca de un tercio de los nuevos casos de coronavirus que se registran en Euskadi.

460 aulas cerradas

Las aulas clausuradas por casos de covid este lunes son 460, lo que supone 75 más que el anterior día lectivo, el viernes de la semana pasada, una jornada en la que se registró un incremento de clases cerradas del 39 % respecto al jueves.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha informado de este aumento de la incidencia de la pandemia en el sistema educativo, sin que haya ningún centro con su actividad presencial totalmente suspendida.

También ha aumentado el número de centros escolares afectados por casos de covid, de los 189 del viernes a 205 este lunes. Con estos datos, las aulas clausuradas suponen el 2,6 % del total.

Documento de recomendaciones

El comité técnico del LABI, el órgano que asesora a las instituciones vascas sobre las medidas a adoptar frente a la pandemia, ha elaborado un documento de recomendaciones para las navidades, en el que aconsejan a los ciudadanos que limiten las cenas y comidas navideñas a grupos estables de un máximo de diez personas y dos unidades familiares.

El informe elaborado por el comité técnico del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) ya ha sido trasladado al lehendakari, Iñigo Urkullu, según Sagardui.

La consejera ha explicado que este documento contempla otras recomendaciones, como la de no compartir platos y cubiertos durante las celebraciones familiares en las próximas navidades.

A su vez, en dicho documento se recomienda a las personas con un "riesgo" especial ante la covid-19, así como a aquellas que presentan síntomas de catarro o que se encuentran a la espera de diagnóstico, que no participen en eventos navideños.

Dosis de refuerzo para mayores de 50

Las personas de entre 50 y 59 podrán pedir desde mañana por la tarde en la web de Osakidetza cita para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19.

Osakidetza trabaja además en la organización de la inoculación de las dosis de refuerzo para las personas que fueron inmunizadas con AstraZeneca.

En Euskadi cuentan ya con este pinchazo adicional el 79,6 % de los mayores de 60 años. En el caso de los niños de entre 6 y 11 años, que comenzaron a vacunarse el pasado miércoles, 15 269 ya lo han hecho, de los que 1644 solo necesitan esta dosis por haber pasado ya la infección.

La consejera ha destacado la buena marcha de la vacunación en Euskadi y ha considerado que "la única buena noticia del día es que se desarrolla según lo planificado", al recordar que se siguen diagnosticando más de 1000 positivos diarios.

"No hay excusa para no vacunarse, para no cumplir las medidas impuestas para evitar contagios, y para no seguir las recomendaciones que la evidencia científica y la experiencia aconsejan", ha subrayado.