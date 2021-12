22/12/2021 17:11 Sociedad Coronavirus Sánchez anuncia el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores Agencias | EITB MEDIA La medida sería aprobada mañana mismo en un Consejo de Ministros extraordinario, según han informado fuentes gubernamentales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Pedro Sánchez. Imagen: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado en la Conferencia de Presidentes el uso obligatorio de mascarillas en exteriores.

El Ejecutivo ha informado de que esa ha sido la primera decisión que ha trasladado a los presidentes autonómicos en su intervención en esa conferencia telemática que se celebra en el Senado.

Además, Sánchez ha anunciado otra serie de medidas, entre ellas, el refuerzo de los dispositivos con equipos de vacunación de las Fuerzas Armadas, así como poner a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar.

También se prevé la intensificación y aceleración del proceso de vacunación.

Sánchez ha fijado los siguientes objetivos:

- El 80 % de la población entre 60-69 años vacunada con tercera dosis antes de que finalice el año.

- El 80 % de entre 50-59 años en la semana del 24 de enero.

- El 80 % de entre 40-49 años en la primera semana de marzo.

- El 70 % de los niños de 5 a 11 años con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero.

- El 70 % de los niños con la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril.

A ello ha sumado el anuncio de la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado y habilitación para la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en estados no miembro de la UE.

Otra decisión es un Plan de acción en Atención Primaria y comunitaria que incluirá aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del 8 %.

Los Presupuestos del Estado destinarán 292 millones de euros a este plan, la mayor parte transferidos a las comunidades.

En cuanto a los test de antígenos, se emitirán autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacias de determinados de esos test de uso profesional para que estén a disposición de toda la población, tal como ha anunciado esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La medida sería aprobada mañana mismo en un Consejo de Ministros extraordinario, según han informado fuentes gubernamentales.

Esa reunión será en principio la penúltima del año. La última está fijada para el martes 28 de diciembre y en ella se prevé que se apruebe la reforma laboral si ha sido posible lograr un pacto entre los agentes sociales.

No obstante, no se descarta convocar otro Consejo extraordinario antes del 31 de diciembre si para el martes no hubiera sido posible.