26/01/2022 14:35 Sociedad Coronavirus Infectarse y vacunarse, y al revés, provoca una respuesta inmune más robusta EITB MEDIA La respuesta inmunitaria híbrida revela anticuerpos más abundantes y más potentes -al menos 10 veces más potentes- que la inmunidad generada únicamente por la vacunación.

No hay ninguna diferencia entre infectarse con coronavirus y luego vacunarse o vacunarse y luego infectarse; en cualquiera de los dos casos, se obtiene una respuesta inmunitaria "muy robusta, sorprendentemente alta", según un estudio.

Estos resultados se publican en la revista Science Immunology y constatan que la vacunación antes o después de la infección por el SARS-CoV-2 puede inducir respuestas de anticuerpos neutralizantes más fuertes que la vacunación sola.

En el programa 'Egun on Euskadi' de ETB1, la divulgadora científica de Elhuyar Ana Galarraga ha explicado porque Salud Pública ha cambiado de criterio y recomienda ahora aplazar la tercera dosis a cinco meses en caso de haber sido contagiado.

"Hay bastantes evidencias de es mejor retrasar la dosis de refuerzo en caso de haber pasado la enfermedad, ya que el propio contagio provoca una inmunidad similar a la de la vacuna. Es más, la inmunidad híbrida genera una respuesta inmune mayor. Al fin y al cabo, la dosis de refuerzo es para recordar al sistema inmunológico que debe crear defensas, y en el caso de haber contraído el virus no es necesario", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha detallado que los expertos que investigan el virus han tardado tiempo en ver que "eso era así", y que por eso ha cambiado el criterio: "Es una decisión bien tomada".

"Han visto que la inmunidad híbridaes muy fuerte y que no hace falta la dosis de refuerzo en un plazo tan corto" (Vídeo en euskera)

Preguntada sobre si omicron provoca una inmunidad mayor que otras variantes, ha dejado claro que no hay todavía suficientes datos para confirmarlo, pero que sea cual sea la variante, "la mayor inmunidad se consiguen quienes han tenido la infección y se han vacunado". "Eso no quiere decir que esté recomendado contagiarse, ni mucho menos. Siempre es más seguro vacunarse que infectarse, porque nunca se sabe que consecuencias puede traer el virus. No debemos olvidar que también provoca síntomas a largo plazo, como bien puede ser el covid crónico", ha concluido.

Investigación publicada en la revista Science Immunology

La respuesta inmunitaria medida reveló anticuerpos igualmente más abundantes y más potentes -al menos 10 veces más potentes- que la inmunidad generada únicamente por la vacunación, detalla un comunicado de la universidad.

El estudio se realizó antes de la aparición de ómicron, pero los investigadores esperan que las respuestas inmunitarias híbridas sean similares con esta variante.

En este punto, los investigadores creen que muchas personas acabarán con inmunidad híbrida: con el tiempo, el virus se topará con un grupo cada vez mayor de inmunidad humana.

"Estos resultados, junto con nuestro trabajo anterior, apuntan a que el SARS-CoV-2 puede convertirse en una infección endémica mayormente leve, como una infección estacional de las vías respiratorias, en lugar de una pandemia mundial", subraya por su parte Marcel Curlin, uno de los autores de dicho estudio.