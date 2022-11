Sociedad LEY DE EDUCACIÓN EH Bildu dice que será garante de que se cumple el pacto educativo y llama a"no echar por la borda" la Ley AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 27/11/2022 11:50 (UTC+1) Última actualización: 27/11/2022 12:27 (UTC+1) Arnaldo Otegi ha manifestado que "ha habido un problema" que radica en que, "del pacto político al anteproyecto que ha presentado el Gobierno, hay cosas que se han hecho mal", pero ha llamado a la "tranquilidad" porque hay tiempo para "corregir las cosas". Escuchar la página Escuchar la página

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la formación soberanista será "garante" de que la futura Ley vasca de Educación "se ajusta" al pacto "histórico" alcanzado por la mayoría de los grupos del Parlamento, y ha llamado a "seguir trabajando", sin "echar todo por la borda".

En víspera de la huelga convocada para el miércoles en el sector público, Otegi ha reconocido que "ha habido un problema" que radica en que, "del pacto político al anteproyecto que ha presentado el Gobierno, hay cosas que se han hecho mal", pero ha llamado a la "tranquilidad" porque hay tiempo para "corregir las cosas" y elaborar la norma entre los partidos políticos, sindicatos, la comunidad educativa y "con altura de miras".

El coordinador general de EH Bildu cree que la futura Ley de Educaciónesté "no está en peligro". "Para nosotros hay un pacto político que tiene vocación de ser nacional, aunque solo se haga en tres territorios para empezar a construir un sistema educativo propio. Es un buen acuerdo y es un buen punto de partida para que se abra a los siete territorios de Euskal Herria", ha destacado en una entrevista dada a la agencia Europa press.

En esa línea, ha defendido que "no hay que echarlo todo por la borda. Decimos que hay que corregir determinadas cosas y hay que hacerlo bien, con la comunidad educativa y con una cierta altura de miras". "Esa va a ser nuestra línea de trabajo. Por lo tanto, tranquilidad, todavía faltan muchos meses, vamos a tener que debatir muchas cosas, pero no queremos hacer ruido, queremos seguir trabajando", ha afirmado y ha defendido que en la ley "hay una política clara contra la segregación en la educación, a favor de la laicidad, hay un catálogo de derechos y de obligaciones para la gente que quiera financiación pública, hay un apartado que habla del sistema educativo vasco".