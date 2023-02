Sociedad Polonia El periodista vasco Pablo González cumple un año encarcelado en Polonia EITB MEDIA Publicado: 28/02/2023 07:34 (UTC+1) Última actualización: 28/02/2023 07:39 (UTC+1) Un tribunal polaco prorrogó su detención hasta el 24 de mayo. González, considerado por Varsovia como "preso peligroso", está sometido a condiciones "especialmente duras" en prisión y su juicio no tiene fecha. AI, Reporteros sin Fronteras y otras organismos reclaman su liberación. Escuchar la página Escuchar la página

El periodista Pablo González, en una imagen de archivo. Foto: EITB Media Whatsapp

El periodista vasco, Pablo González, ha cumplido este martes un año en prisión preventiva en Polonia, tras ser encarcelado acusado de espionaje para la inteligencia militar rusa cuando cubría la crisis de refugiados por la guerra en Ucrania. El Tribunal de Apelación de Lublin prorrogó su detención tres meses más, hasta el próximo 24 de mayo.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha explicado que Varsovia considera a Pablo González como "preso peligroso" y que se le han impuesto condiciones "especialmente duras", como llevar esposas en todo momento al salir de su celda —constantemente vigilada por cámaras— o que los funcionarios de prisiones "le obliguen a desnudarse varias veces al día y someterse a registros extremadamente minuciosos".

Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que "se le ha llegado a permitir ducharse solo una vez por semana y no se le concedió la visita de un dermatólogo durante meses por un problema de piel". Además, ha lamentado que el periodista "no tuvo la posibilidad de recibir visitas, hasta que su mujer logró ir a verlo en noviembre, nueve meses después de su detención". Todavía hoy, al periodista no se le permite tener un contacto directo y regular con su familia y amigos.

González ya puede tener contacto regular con su abogado Gonzalo Boyé y ha sido visitado por el cónsul español en Polonia. Sin embargo, no contó con asistencia letrada de oficio hasta 16 días después de su detención. Su juicio está aún sin fecha.

Está especializado en el espacio postsoviético y cubría la guerra en Ucrania y la crisis de refugiados en la frontera ucraniano-polaca para medios españoles como el diario Público y la cadena de televisión La Sexta.

Tanto RSF como Amnistía Internacional así como otros organismos del sector periodístico han reclamado su puesta en libertad y que se respeten sus derechos humanos. Familiares, amigos y compañeros del periodista crearon, además, la plataforma #FreePabloGonzález para "luchar" por su libertad.