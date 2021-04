06/04/2021 10:40 Boulevard Rafael Bengoa "La campaña de vacunación no va a detener la cuarta ola" El asesor internacional en políticas de Salud lamenta las "restricciones laxas" de Semana Santa, que traerán consecuencias: "no será una olita, aunque tampoco un tsunami". Escuchar la página Escuchar la página

El asesor internacional en políticas de Salud y exconsejero del Gobierno Vasco Rafael Bengoa ha expresado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que "abril va a ser el mes de la vacunación y el de la cuarta ola". A juicio de Bengoa en el Estado español "las restricciones han sido muy laxas en comparación con otros países". "La ola de vacunación no está teniendo impacto aún en la transmisión", ha apuntado Bengoa que califica la Semana Santa como un "evento super-contagiador, aunque no tanto como las navidades". Considera Bengoa que la campaña de vacunación no va a frenar la cuarta ola: "no será ni una olita ni un tsunami". "Ahora todos esperamos las consecuencias de la Semana Santa tras jugar a media restricción: andamos por detrás", ha manifestado Bengoa en 'Boulevard Informativo'.

"Es posible todavía salvar este verano si hacemos las cosas de manera seria y se acelera la vacunación". Aún así Bengoa afirma que "la vacunación no basta para reducir la transmisión, aunque sí veremos una reducción de la mortalidad". El problema es, a juicio de Bengoa, que "habrá más complacencia" al observar un descenso en los fallecimientos. "Si durante mes y medio, dos meses, nos autoexigimos más a nivel individual o la administración se anticipa llegaremos a una situación con hasta el 50-60 % de inmunidad pensando en un verano más normal". Si se cumplen las condiciones estima Bengoa que "en otoño vamos a tener un retorno a la normalidad".

Rafael Bengoa cree que "tenemos que seguir insistiendo sobre las restricciones un mes o mes y medio". Entre esas medidas subraya la importancia de cerrar el interior de los bares: "no lo limitaría a una lógica municipal, porque estamos siempre por detrás". "Si uno juega a media laxitud y no le pega fuerte, el virus se expresa siempre, en cuanto bajamos la guardia toma la superior".

"Europa ha negociado mal las vacunas", opina Rafael Bengoa: "estamos vacunando muy despacio". Pone en valor la vacuna monodosis de Johnson & Johnson: "facilita mucho la vida a quienes tienen que planificar la vacunación y vendrán además bastantes".