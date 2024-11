Entrevista Valencia, un mes después "Si me derrumbo no puedo ayudar, no me lo puedo permitir" EITB Media Publicado: 29/11/2024 11:59 (UTC+1) Última actualización: 29/11/2024 11:59 (UTC+1) Protagonistas vascos en Valencia cuentan en "Boulevard" de Radio Euskadi cómo lo están pasando un mes después de las inundaciones. Imagen de Massanassa. Foto: EITB Media 16:50 min Whatsapp

Un mes después de la DANA las localidades valencianas más afectadas cuentan que siguen limpiando lodo mientras la vida, el trabajo, los colegios tratan de abrirse paso.

Sonia Hernando ha estado en Massanassa con Irati Albizu, natural de Bermeo, que lleva dos años viviendo allí y Axier Juanbeltz, natural de Errenteria, que han contado cómo han vidido este mes y cómo ven el futuro.

Albizu, que es psicóloga, era contundente, "si me derrumbo no puedo ayudar, no me lo puedo permitir".