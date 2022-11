Distrito Euskadi No hay planeta B Marina Romanello:"Cada año, nuestros datos sobre clima y salud son más alarmantes" Publicado: 02/11/2022 19:34 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2022 19:34 (UTC+1) La revista The Lancet ha publicado su informe 'Countdown on Health and Climate Change', sobre el impacto que la crisis climática tiene sobre nuestra salud. Marina Romanello, directora ejecutiva de este informe, destaca que son datos alarmantes que requieren de decisiones rápidas. Escuchar la página Escuchar la página

La sección 'No hay planeta B' de nuestro programa recoge los datos que arrojan dos informes recientemente publicados. Por un lado el análisis de la Organización Meteorológica Mundial afirma que Europa se ha calentado en los últimos treinta años más del doble que la media mundial, y nuestro continente es ya "el vivo reflejo de un mundo que se calienta".

Y por otro, la revista The Lancet ha publicado su informe anual: "Countdown on Health and Climate Change" (Cuenta atrás sobre la salud y el cambio climático). En él detalla las muertes que el uso de combustibles fósiles está generando, con un aumento del 68% en las muertes de mayores de 65 relacionadas con el calor, destaca que crece la expansión de enfermedades infecciosas y aumentan los fenómenos climáticos extremos en todo el mundo.

Marina Romanello, directora ejecutiva del informe de The Lancet, enumera cuáles son las acciones inmediatas con las que podríamos frenar esta crisis: reducir las emisiones, aumentar la transición a energías limpias-renovables y sobre todo dejar de financiar a los combustibles fósiles, a través de los subsidios. Porque "el 80% de los países todavía dan subsidios netos a la quema de combustibles, con fondos que a veces exceden al presupuesto destinado a la salud".

Destaca que "estamos en un punto de inflexión, en el que los países están reevaluando sus estrategias energéticas. Es el momento de hacer una transición acelerada a combustibles renovables, independizarnos de los mercados de combustibles fósiles que son muy volátiles". Romanello seguirá de cerca las decisiones que adopte la COP27, y dice guardar algo de esperanza respecto a esta cumbre.