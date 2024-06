Distrito Euskadi Entrevista Alejo Stivel: "Tequila era una propuesta evasiva, de desmadre y me dio una inyección de vida" EITB MEDIA Publicado: 24/06/2024 08:33 (UTC+2) Última actualización: 24/06/2024 08:33 (UTC+2) El productor musical, fundador y cantante de Tequila publica 'Yo debería estar muerto'. Un libro autobiográfico en el que se abre en canal. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Alejo Stivel. 28:54 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Infancia, familia, exilio de Argentina, éxito de Tequila, disolución de la banda, conciertos en solitario… Alejo Stivel no rehúye ningún tema. En Distrito Euskadi confiesa que está en un buen momento. "Me encuentro bien, con energía, con ganas". Es de los que mide el tiempo en compases y su vida se mueve al ritmo que marca el metrónomo. "Sigo haciendo lo que me gusta; cantar, producir y estar metido dentro de la música. Me siento un afortunado".

Los años de Tequila lo revolucionaron todo. "Traíamos una escuela del rock argentino con mucha personalidad que aquí no existía. Llegamos en el momento indicado, cuando acaba la dictadura y empieza la libertad y la democracia". "Tequila era una propuesta evasiva, de desmadre y diversión", afirma.

Exiliarse de Argentina fue duro para él. "Hubo mucha muerte a mi alrededor y a mí me tocó muy de cerca. Alejarte de la familia y aterrizar en una ciudad en la que no conoces a nadie, no es bueno para nadie", afirma Stivel. "El destino me compensó esa tragedia dándome el fenómeno que fue Tequila y me salvó la vida. Me dio una inyección de vida".

He visto la muerte muchas veces de cerca, de ahí el título del libro, pero siempre ha logrado escabullirse de sus garras, aunque reconoce que le sigue teniendo miedo y tiene claro cuál es su proyecto futuro: "Quiero vivir cien años".