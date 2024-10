X-conversaciones-X ACTUALIDAD "Sentía la obligación de complacerle y me quedaba paralizado cuando mi profesor de música abusaba de mi" Publicado: 24/10/2024 18:50 (UTC+2) Última actualización: 24/10/2024 18:50 (UTC+2) Tras décadas de silencio, el músico y actor Adrián García de los Ojos revela públicamente los abusos sexuales que padeció de los 12 a los 25 años por parte de su profesor de txistu y amigo íntimo de sus padres Adrián García de los Ojos. Fuente: DistritoEuskadi 19:18 min Whatsapp

Es músico, pianista, compositor, director musical, actor y, actualmente, también coach en el programa ZTANDA de ETB. De Adrián García de los Ojos conocemos sus composiciones musicales y su trabajo, pero no una parte de su vida, la más oscura y dura, la que está marcada por los abusos sexuales. Su infancia se truncó a los 12 años, cuando el que era su profesor de txistu comenzó a manosearle en cada clase y en cada concierto, incluso en su propia casa, estando los padres en la habitación de al lado. Hasta los 25 años nadie supo nada, porque como él confiesa, "me sentía en la obligación de complacerle y me quedaba paralizado cuando abusaba de mí". "Hasta hace unos años pensaba que me moriría sin contar esto", asegura. El convertirse en padre y el apoyo de su pareja le llevó no solo a contarlo, sino a pedir ayuda profesional y a denunciarlo. También ahora, a verbalizarla en público y compartirla en la radio.