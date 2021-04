08/04/2021 23:59 Ganbara ASTRAZENECA / TROMBOSIS “Haber tenido un antecedente trombótico no se considera una contraindicación per se” El hematólogo Ramón Lecumberri apela al diagnóstico precoz y recuerda que “los casos de trombosis atípicas se han descrito entre el tercer y el 14º día tras la administración de la primera dosis". Escuchar la página Escuchar la página

Ramón Lecumberri, codirector de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra, ha explicado en Ganbara de Radio Euskadi que los síntomas de las trombosis van a depender del lugar en el que se produzca la obstrucción. Por ejemplo: “Si ocurren en las venas de las piernas, se produce una inflamación dolorosa de la extremidad; la pierna se pone roja, se hincha y duele. En caso de que afecte a territorio pulmonar es una dificultad para respirar, que se acompaña habitualmente de dolor torácico y de inicio relativamente súbito”.

Si hablamos de las trombosis de senos venosos cerebrales, “una de las localizaciones que más ha llamado la atención” en los casos reportados a la EMA, el Dr. Lecumberri especifica que “se caracterizan por una cefalea intensa que no responde bien a los analgésicos habituales y que, a veces, se puede acompañar de otras manifestaciones como visión borrosa o naúseas”. Ante la aparición de estos síntomas en personas inoculadas con AstraZeneca la recomendación es clara: "acudir a un centro médico para su valoración mediante escáner o resonancia". A tener en cuenta que “estos casos de trombosis atípicas se han descrito entre el tercer y el decimocuarto día tras la administración de la primera dosis, con lo cual tenemos un límite temporal”.

BENEFICIO vs RIESGOS

Ramón Lecumberri, miembro de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, también ha insistido en que “la incidencia de este evento adverso es muy escasa, 3-5 casos por cada millón de vacunados, y como han subrayado tanto la OMS como la EMA, el beneficio excede con diferencia a los riesgos”. Ahora bien, “cabe entender cierto principio de prudencia por parte de las autoridades sanitarias ante la duda de si hay un mayor riesgo de esta complicación infrecuente en mujeres jóvenes".

Otro dato para la reflexión: “Tener un antecedente trombótico es un factor a tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de indicar en mujeres jóvenes tratamientos con anticonceptivos hormonales que contengan estrógenos, sin embargo, para la vacuna de AstraZeneca el hecho de haber tenido un antecedente trombótico no se considera una contraindicación per se porque el mecanismo que se postula para este evento adverso infrecuente es muy distinto a los mecanismos que contribuyen a la generación de los trombos convencionales”. Lecumberri explica que “en el caso de la vacuna de AstraZeneca estamos hablando de una reacción inmunológica frente a las plaquetas, que las activaría”, algo no habitual en los trombos que con frecuencia se atiende en los hospitales.