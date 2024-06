Tecnología de Consumo Tecnología de Consumo Qué gafas de sol inteligentes comprar Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 18/06/2024 09:29 (UTC+2) Última actualización: 18/06/2024 09:59 (UTC+2) Hoy en día llamamos inteligentes prácticamente a cualquier cosa con conectividad, así que os voy a contar un poco qué "poderes" tienen estos dispositivos, qué tener en cuenta a la hora de comprar unas y los modelos más interesantes del mercado. Son pocos, pero merecen la pena. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy me apetecía una sección fresquita y he estado dándole vueltas a gadgets veraniegos y al final he terminado apostando por uno que no termina de imponerse pero que honestamente, a mi me parecen un puntazo: las gafas inteligentes.

Antes de nada, un inciso: aquí solo vamos a hablar de gafas de sol, no de gafas de ver inteligentes ni de gafas de realidad virtual, mixta, aumentadas… No. Y como he adelantado más arriba, en algunos casos llamamos Smart a dispositivos que se limitan a tener Bluetooth, pero aunque sea poco, ya solo con eso conseguimos unas gafas vitaminadas.

De hecho, la vasta mayoría de modelos en el mercado, y más interesante todavía, aquellos que han pasado de su primer modelo a otras generaciones, son gafas de sol con auriculares y micrófonos integrados que se conectan a tu teléfono móvil, lo que te permite escuchar música y atender llamadas.

Dos aspectos a considerar en este escenario es la calidad del sonido ofrecido y el aislamiento del entorno en dos sentidos: si oímos lo que sucede alrededor (ten en cuenta que las vas a usar en la calle, donde hay más gente y peligros como el tráfico) y si el resto oye nuestras conversaciones o la música.

No obstante, también hay excepciones en cuanto a funciones: las hay con cámara, lo que abre las puertas a tomar fotos y grabar vídeos, una cuestión que levanta ampollas en cuanto a privacidad e incluso legalidad. Y también las hay con asistente de voz con inteligencia artificial, que eso ya es otro nivel. Si os gusta experimentar y tener lo último de lo último, preparad la cartera porque el invento promete.

Aunque estéticamente no difieren de los modelos tontos, ten en cuenta que las patillas son los lugares elegidos para la integración de electrónica como chips y baterías, por lo que el grosor y el peso son sensiblemente superiores. Y que además es allí donde se ubican los controles. En este sentido, es interesante fijarse en dos aspectos: la duración de su batería y lo práctica que resulta de distribución de los controles.

Cómo acertar eligiendo unas gafas de sol, sean inteligentes o no

Al margen de la estética, porque al fin y al cabo para gustos, los colores, es importante buscar modelos cuyas dimensiones se ajusten al de tu cara. Hablamos de aspectos como su anchura o el puente. En este sentido, aquellas con diferentes tamaños disponibles o formas variadas son un plus.

Lo primero a la hora de acertar eligiendo unas gafas de sol es que tengan filtros ultravioletas. Este factor es más importante cuanto más oscuras sean las lentes, ya que ante la 'oscuridad' la pupila se expande y, si el filtro no es bueno, puede dejar pasar más 'luz mala' que sin gafas. Aquellas con lentes polarizadas mejoran la visión en carretera, sin embargo son peores con las pantallas electrónicas.

¿Y los colores de las lentes? Se limitan a filtrar la luz de ese color, por lo que simplemente distorsionan ligeramente el color de lo que vemos. Las amarillas o anaranjadas mejoran la nitidez de la visión – de ahí que se empleen en tareas de precisión, como el tiro olímpico –, las verdes y las grises son las que menos alteran la visión, todo lo contrario que las marrones.

Terminamos con un par de detalles más: tus defectos visuales, por leves que sean, se ven incrementados con las gafas de sol (como disminuye la cantidad de luz que llega, la pupila se abre más y el problema visual aumenta). Y mucho ojo con la curvatura del cristal, porque puede marearnos.

Cuatro gafas de sol inteligentes que puedes comprar en 2024

Vaya por delante que marcas reputadas dentro de la tecnología como Bose o Huawei han lanzado sus respectivos modelos en los últimos años, pero desgraciadamente no han seguido la estela, por lo que si los encontráis, no son mala opción aunque sí que serán veteranas, así que salvo ofertón, mejor apostar por las más modernas.

Avantree SG1888

Si buscais un modelo deportivo para probar y vais a hacer un uso básico, esta marca tecnológica de audio y vídeo tiene este modelo a la venta y a mi me parece de lo más interesante en calidad precio. Estamos ante unas gafas de sol de tipo ciclista un poco envolventes, que también sirven perfectamente para andar, el monte , esquiar o running al proteger nuestros ojos tanto frontal como lateralmente.

En cuanto a las lentes, tiene protección UV400 y son polarizadas, por lo que cumplen con lo mínimo para tener una buena experiencia visual. Su montura es robusta, se sujeta bien y además cuentan con resistencia IPX5 al agua, así que sin miedo al efecto del sudor, la lluvia o la nieve.

Su factor diferencial es que tienen Bluetooth 5.1, por lo que podremos conectarlas al móvil para escuchar música o responder llamadas. Ojo porque tienen tecnología de reducción de ruido de doble micrófono, por lo que filtran el ruido de fondo excesivo durante una llamada. Las tenéis por 60 euros.

Razer Anzu

Con una estética bastante más casual y sofisticada estas Razer Anzu que la marca especializada en gaming lanzó hace un par de años.

Disponibles en montura rectangular o redonda, cuentan con patillas resistentes y flexibles y resistencia IPX4 al agua. En la caja encontrarás unas gafas con lentes de filtrado de luz azul 35% preinstaladas y unas lentes de reemplazo polarizadas UVA/UVB al 99%, además del cable de carga USB-A, un paño de limpieza y una funda de transporte.

Las Razer Anzu usan Bluetooth 5.1, tienen una latencia de 60 milisegundos, un micrófono omnidireccional y altavoces integrados en el marco, por lo que no solo podremos escuchar música, sino hacer llamadas.

En las patillas de las Razer Anzu hay una superficie táctil que permite cambiar la canción que esté sonando, pausarla o volver a reproducirla, administrar las llamadas y activar el asistente de voz. Según la marca son capaces de aguantar hasta cinco días de uso. Las podéis encontrar por unos 130 euros.

Snapchat Spectacles

Sí sí, se llaman como la red social porque precisamente vienen de allí. Una de las tecnológicas más prolíficas en esto de las gafas es Snap Inc., que ya va por su cuarta generación. Esta última entrega nos encontramos una versión con realidad aumentada, pero no son para el gran público, sino que solo se distribuyen a creadores.

Aunque sus prestaciones son prometedoras, estéticamente dan el cante frente a las gafas de sol al uso por esas cámaras que integran entre las patillas y las lentes.

Las Snapchat Spectacles 3 son unas unas gafas más orientadas a las redes sociales que a disfrutar del paseo. Con Bluetooth 5.0, GPS y resistencia al agua. En cuanto a sus prestaciones ante el sol, cuenta con lentes de categoría 3 tintadas para ofrecer una protección del 100% frente a rayos UVA y UVB, según fabricante.

Estas gafas de sol cuentan con dos cámaras HD y cuatro micrófonos integrados que graban graban vídeos y fotos 3D a 60 fps con audio envolvente de alta fidelidad. A partir de aquí, puedes añadirles efectos y compartirlos, ya sea en Snapchat o en otras redes. Con funda de carga, cable de carga, visor 3D, paño de limpieza. Las tenéis en la web oficial por 370 euros.

Ray Ban Meta

He dejado para el final las más interesantes y si me permites la honestidad, las mejores también: las Ray Ban Meta. No son las primeras gafas de sol inteligentes de la marca, pero sí las últimas y más prometedoras. Y ya os adelanto que aunque su PVP de partida son 329 euros y están disponibles en varios formatos y colores, aunque no les saquéis demasiado partido al final en cuanto a calidad, diseño y lentes no dejan de ser unas Ray-Ban, o sea, no fallas con ellas.

En Xataka probamos las míticas Wayfarer versión inteligente y a nivel estético son un clásico atemporal y ni siquiera toda la sensorica que integran hacen que llamen la atención. Y esto es bueno porque pasan desapercibidas, ya que de lo contrario resultarían bastante golosas para amigos de lo ajeno. Así, el botón que sobresale de la patilla o las cámaras a los bordes ni se aprecian, más allá de ser algo más gruesas que las normales.

Con altavoces integrados, envían el sonido de una forma bastante discreta dejando libres nuestras orejas. Por cierto, podemos ajustar el volumen deslizando el dedo por la patilla derecha, así como dar toques para parar o continuar la reproducción. Además, se escuchan bastante bien.

Las lentes hacen fotos de 12 megapíxeles y graban vídeo 1080p a 30 fps y también cumplen, destacando por su nitidez, estabilización y sonido, ya que integran cinco micrófonos. En pocas palabras: llevas una videocámara bastante apañada escondida en plena cara.

Eso sí, si nos da cosa el tema de la privacidad, hay un LED blanco a modo de pequeño flash que parpadea cuando disparamos y se oye un click al fotografiar, pero es fácil que ambas cosas pasen desapercibidas.

Y lo más interesante: Meta IA, el imperio de Mark Zuckerberg donde está WhatsApp, Instagram o Facebook, ha integrado un asistente de voz para poderle pedir cosas como hacer una foto, preguntarle por el tiempo que hace y poco más, porque de momento lo han limitado para que cumpla en un dispositivo tan modesto a nivel de procesador y batería, pero aún así es un puntazo.