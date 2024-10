Ganbara Entrevista Joan Caballero: "Si no vamos hacia la tolerancia 0, vamos de camino a lo que sucedió con Jimmy" A.H.C | EiTB Media Publicado: 04/10/2024 21:30 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2024 21:30 (UTC+2) Entrevistado en Ganbara, el experto en grupos violentos, Joan Caballero, cree que la sociedad "está perdiendo el norte", ya que los ultras "están consiguiendo que los vecinos de las ciudades se sientan secuestrados en sus propias casas" Escuchar la página Escuchar la página

Joan Caballero, experto en grupos violentos, ha analizado lo ocurrido esta semana en Anoeta, cuando un grupo de ultras del Anderlecht comenzó a lanzar cristales y butacas contra los aficionados de la Real Sociedad. Caballero cree que "se trata de un problema del que lleva años advirtiendose, y son los clubes de origen de los ultras los que tienen que alertar de los problemas que pueden surgir". Además, señala a los delegados de la UEFA en el estadio, ya que "cuando comenzaron a tirar sillas, los responsables de la UEFA tendrían que haber tomado medidas especiales".



Entrevistado en Ganbara, de Radio Euskadi y Radio Vitoria, el experto en grupos violentos ha alertado de que "si no vamos hacia la tolerancia 0, vamos de camino a lo que sucedio con Jimmy", el aficionado de Riazor Blues que falleció en 2014 tras enfrentarse a los miembros del Frente Atlético. "Todos estos grupos detras tienen un componente ideológico, es gente que está mezclando violencia, un discurso extremista... y todo esto se traduce en peleas", porque, según Caballero, "lo que les une no es el equipo deportivo, es la ideología". "Estamos perdiendo el norte, estamos hablando de la seguridad ciudadana de todos. Vienen 300-400 señores con un historial que no es nuevo", ha concluido.