mas que palabras Más que palabras "Somos parte de la naturaleza, dependemos de ella y no podremos vivir sin ella" Publicado: 09/11/2024 14:30 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2024 14:30 (UTC+1) El biólogo Miguel Delibes de Castro publica "Gracias a la vida" (Destino), un recorrido por el planeta donde tan vital es un microbio como un murciélago: todas las especies contribuyen a que la Tierra funcione El biólogo Miguel Delibes de Castro. Ismael Olea. Wikipedia

Y los seres humanos formamos parte de esa rueda porque "todos estamos conectados". Cada cual con su función. Todas necesarias para la supervivencia de las especies entre las que los seres humanos somos una más. Por eso a Delibes le apena comprobar que "muchos niños se han educado sin ver cómo funciona la naturaleza y ese funcionamento se pone en peligro cuando las piezas que componen la maquinaria van fallando". Hay que entender que pájaros, escarabajos, árboles..."están haciendo cosas y están repercutiendo en nuestra manera de vivir". El que fue director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) pide a los políticos que tomen decisiones mirando al largo plazo y que hagan "una labor pedagógica dando ejemplo y adoptando algunas medidas difíciles, que no van a ser populares, pero explicando que son necesarias". Que no tenga que ocurrir una catástrofe como la de Valencia -ilustra- para que se impida construir en zonas inundables. Miguel Delibes de Castro publica "Gracias a la vida" (Destino) en el que da las gracias "a los microbios por nutrirnos y defendernos y a los hongos que han inventado remedios para matarlos; gracias a los insectos por alimentar a los pájaros, controlar la vegetación y polinizar las flores, y a los murciélagos que se los comen", como leemos en el libro. ¿Contradicción?. No. Equilibrio.