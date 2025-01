si nos confiamos Osasuna 1-Rayo Vallecano 1 Un punto resacoso en casa tras la embriagadora victoria de San Mamés Radio Euskadi Publicado: 20/01/2025 18:12 (UTC+1) Última actualización: 20/01/2025 18:12 (UTC+1) Un mismo equipo para dos partidos dispares; analizamos las diferencias entre la meritoria victoria de Osasuna ante el Athletic y el insípido empate en El Sadar frente al Rayo. Valoramos las posibilidades de Osasuna ante la Real en los Cuartos de Final de la Copa del Rey a partido único en Anoeta. Raúl García de Haro y Lucas Torró celebran el gol del empate de Osasuna ante el Rayo en El Sadar. 54:36 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Un punto resacoso en casa tras la embriagadora victoria de San Mamés

Osasuna no consigue consumar la remontada ante el Rayo Vallecano pero al menos salva un punto tras una primera parte muy incómoda y con muy pocas ocasiones durante todo el partido, pese a resurgir en la segunda parte gracias a los cambios de jugadores y tras pasar a jugar con dos delanteros. Flores para Raúl García de Haro y Areso, y maceta al entrenador Vicente Moreno por no rotar ni hacer ningún cambio en el once inicial que resistió y se vació para ganar en San Mamés.

En la sección de "lo que el rojo no ve y la roja tampoco" Mikel González nos explica por qué el mismo equipo y el plan de partido frente al Athletic en San Mamés no ha servido contra el Rayo en El Sadar. El árbitro emérito Fran Pardo del Burgo penaliza al colegiado Muñiz Ruiz y suspende en el VAR a Iglesias Villanueva por no intervenir y no pitar penalty a favor de Osasuna tras la entrada de Mumin a Catena.

Repasamos con Sotogorri la derrota de Osasuna Promesas en su visita al Zamora (1-0) y los dos nuevos fichajes de jugadores cedidos que no son de Tajonar. Tertulia roja con Amaia Marcotegi, Iñaki Berastegi, César de Luis, Rubén Compains e Iñaki Errea, dirigida por Aritz Agirre y Rafa Aguilera.