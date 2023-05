Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil Trabajadores de Indesa reclaman un convenio digno EITB MEDIA Publicado: 17/05/2023 11:51 (UTC+2) Última actualización: 17/05/2023 11:51 (UTC+2) El convenio actual expiró en 2019, desde entonces las negociaciones no han avanzado. El comité compuesto por LAB, ELA, USO, CCOO, UGT y ESK ha recibido una nueva propuesta de la Diputación. Si no llegan a un acuerdo, asegurá el comité, las movilizaciones continuarán Escuchar la página Escuchar la página

Los sindicatos LAB, ELA, USO, CCOO, UGT y ESK representantes de los trabajadores y trabajadores de Indesa se han concentrado este miércoles ante la lavandería de Indesa en Jundiz. Reclaman un convenio digno, que se soluciones la discriminación salarial que cerca de 200 trabajadores padecen e incluir la antigüedad, entre otros. El comité recibió ayer una nueva propuesta por parte de la Diputación Foral de Álava que en un primer análisis, parece que no convence a la parte social ya que no se incluyen los incrementos similares a los que tienen los trabajadores de la propia institución. De momento, mañana por la tarde nueva concentración y el sábado, 20 de mayo, manifestación que partirá desde la plaza de la provincia. Si no se producen avances, destacan desde el comité, todo apunta a que las jornadas de protesta se van a prolongar.