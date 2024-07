Universo RV Universo viajero Mágica Beirut: oda a una ciudad única EITBMEDIA Publicado: 10/07/2024 15:07 (UTC+2) Última actualización: 10/07/2024 15:07 (UTC+2) La colaboradora de Radio Vitoria Maider Pérez de Heredia, politóloga, socióloga y experta en migraciones, nos guía en una visita a una de las ciudades más fascinantes del planeta Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Líbano 19:04 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

No hay ningún sitio que se le parezca en el mundo entero. Hoy hablamos de una capital diferente. La odias o la amas, no hay término medio. Es de esas ciudades que, o bien logras adaptarte y abrazar sus imperfecciones o no verás el momento de salir de ella para no regresar jamás. Hablamos de Beirut, la capital del Líbano. Un lugar caótico, ruidoso, excitante y mágico. Beirut vive en la nostalgia de un tiempo pasado, y no necesariamente de un pasado cercano. Y es que, las últimas décadas de Beirut y del Líbano en general, han estado marcadas por guerras, terribles crisis económicas, políticas, migratorias, levantamientos civiles. Hasta una devastadora explosión que, recordaréis, dejó atónito al mundo entero hace 4 años.

Hoy pasamos un estupendo rato en unos de los rincones preferidos del mundo de Maider Pérez de Heredia, colaboradora del programa, politóloga, socióloga y experta en migraciones.