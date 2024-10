universo sapiens Igualdad Caso Errejón: la muestra de una sociedad que ampara, escuda y nutre las agresiones sexuales EITB MEDIA Publicado: 28/10/2024 13:28 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2024 14:12 (UTC+1) Cecilia Piris, abogada de la asociación Clara Campoanor, analiza la actualidad tras darse a conocer el caso Errejón, arranca el juicio contra Gérard Depardieu y continúa el proceso judicial contra Dominique Pelicot. Iñigo Errejón 19:43 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La abogada de la Asociación Clara Campoamor, Cecilia Piris, señala que el último caso conocido de agresiones sexuales que señala directamente al ya ex politico Iñigo Errejón se produce en una sociedad en la que 'ampara, escuda y nutre' las agresiones sexuales 'porque era impune'. 'En este caso, como en el de Pelicot, había gente que lo sabía y que no hicieron nada por evitarlo'. La abogada especialista en cuestiones de igualdad también ha destacado que los procesos judiciales por delitos sexuales no pueden iniciarse de oficio y, por lo tanto, tampoco tienen validez los testimonios anónimos.