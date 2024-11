café de las 10 Jóvenes Los riesgos de la soledad no deseada en adolescentes y jóvenes EITB MEDIA Publicado: 20/11/2024 13:38 (UTC+1) Última actualización: 20/11/2024 13:38 (UTC+1) El 'Barómetro de la soledad no deseada en el País Vasco' destacó que la prevalencia de este tipo de aislamiento en jóvenes de 18 a 35 años es del 24%. En el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz existen programas que identifican este tipo de soledad también en adolescentes. Los riesgos de la soledad no deseada en adolescentes y jóvenes 27:18 min Whatsapp

Estar socialmente aislado y la soledad no deseada no son lo mismo. Una persona afectada por el primer caso es la que tiene poco contacto social; una persona en una situación de soledad no deseada tiene un sentimiento negativo: puede tener muchas relaciones sociales pero la calidad es peor que la deseada o simplemente, pese a la gran cantidad de contacto social, puede sentirse sola. Es precisamente a este último aspecto al que ha hecho referencia el 'Barómetro de la soledad no deseada en el País Vasco' en 2024 que, además, ha arrojado datos interesantes. Los principales: el 14,5% de la población de Euskadi sufre soledad no deseada, cifra muy inferior a la media estatal que se sitúa en el 20%. Sin embargo, uno de los apuntes que hace este barómetro es que la soledad no deseada está especialmente extendida entre la juventud: la incidencia es mucho mayor entre las personas de 18 a 34 años, de hecho, es del 24%.

En Radio Vitoria Gaur nos fijamos en los jóvenes y en los adolescentes. Desde los servicios de sociales de base del ayuntamiento, nos aseguran que cada vez son más las personas en esas etapas de la vida que se encuentran en situaciones de soledad no deseada. Lo analizamos con Nuria Castro, psicóloga del servicio, Julián Tomé educador de Calle y Brenda Chino, neuropsicóloga e investigadora de la Universidad de Deusto, inmersa en este momento sobre el efecto que la soledad puede tener en los cerebros de personas de 18 a 35 años.