El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 20 Jone pierde la carrera hacia la final en el duelo de los gauchos contra Andrea y Lobo EITB Media Publicado: 04/06/2024 00:55 (UTC+2) Última actualización: 04/06/2024 00:55 (UTC+2) Andrea y Lobo han eliminado a Jone en la prueba de los gauchos a caballo. Anartz ha ganado en el laberinto, ha dado la inmunidad a Aritz y ha mandado a duelo a Andrea. Lobo no ha participado, por lo que ha ido directamente a duelo. Lobo ha faltado a su palabra y ha nominado a Jone.

La historia parece que se repite, y a los Cóndores no se les dan bien las pruebas con animales. Y es que el destino ha querido que Jone, uno de los caballos ganadores del equipo Cóndor, haya caído eliminada precisamente en una carrera de caballos. Cuando le quedaba muy poco para cumplir su sueño de llegar a la final, la estrategia de Luisito y, sobre todo, la de Lobo en la asamblea, ha acabado enviándola a duelo y sentenciando su aventura. La de Dima se ha enfrentado a Lobo y Andrea en la prueba de los gauchos y, aunque se ha agarrado al cuero como si no hubiera un mañana y le ha pisado muy de cerca los talones al de Magallón, ha quedado última en la carrera definitiva y se ha tenido que volver a casa. Previamente, un triple empate ha obligado a realizar una cuarta ronda y Andrea ha logrado librarse de la eliminación convirtiéndose en la única mujer que sigue en la aventura y dejando a Lobo y Jone en un desempate definitivo que ha ganado el de Magallón con la elección correcta del caballo.

La joven promesa y favorita de los Cóndor se ha vuelto a casa entre lágrimas y con la promesa de Lobo de no abandonar la aventura hasta la final a pesar de sus múltiples altibajos. Y es que el Piche no ha empezado bien el día y ha vivido un momento tenso cuando se ha visto las caras con su compañero Jokin antes del juego. Lobo le ha cantado las cuarenta por su estrategia individual y le ha culpado por la expulsión de Azu, dejando entrever una ruptura total con los azules. Pero el mal rollo ha ido a más cuando al ver el laberinto ha amenazado con abandonar y ha decidido no jugar. Finalmente, Lobo se ha ido solo al campamento con su futuro en el aire mientras el resto de sus compañeros se jugaban la ikurriña. Los participantes se han dejado la piel arrastrándose por el laberinto, esta vez de forma individual, donde además también podían optar a una suculenta recompensa en forma de sacos de comida repartidos por el recorrido. El juego ha vuelto a poner a prueba la orientación de los participantes, y ha sido Anartz el que, en un tiempo récord, ha cogido la delantera a sus compañeros con la destreza que le caracteriza demostrando una vez más que es el rey de los laberintos. El de Sopelana se ha llevado la ikurriña, mientras que el botín de la comida ha sido para Luisito, que ha encontrado dos enormes sacos. Todos menos Txubi, Jone e Izeta han conseguido el banderín.

Anartz ha tenido claras sus dos decisiones como ganador; ha decidido compartir la inmunidad con Aritz, su hermano en la aventura, y la nominación directa ha sido para Andrea. El resto del equipo se ha dirigido al campamento sin resolver quién era el perdedor del laberinto donde les esperaba un Lobo solitario muy enfadado con Jokin. El de Getxo ha pedido disculpas por su actitud al llegar, pero éstas no han convencido al de Magallón, que ha continuado toda la noche dispuesto a poner a su compañero en la palestra a pesar de los múltiples intentos de Andrea y Jokin por hacerle cambiar de opinión. Pero Lobo no ha estado solo en su postura; y es que Luisito también estaba dispuesto a tomarse la justicia por su mano y exponer a Jokin en la asamblea. Mientras tanto, el resto de Cóndores observaba la ruptura Piche esperando tener de su lado dos nuevas incorporaciones a su favor a la hora de nominar.

Durante unas horas, el de Getxo se ha visto en peligro contra Andrea y Lobo. Sin embargo, Jokin ha vuelto a esquivar el duelo, y la revolución Piche se ha quedado en agua de borrajas. Y es que, aunque por la mañana la decisión del de Magallón seguía siendo una incógnita, todo se ha resuelto en la asamblea donde la única chica Cóndor ha pagado las consecuencias de las estrategias Piche. Y es que, después de que Luisito y Lobo amenazaran con fustigar a Jokin por su juego individual, finalmente han recogido cable y han acabado poniendo a Jone a los pies de los caballos. Se ha vivido la asamblea más tensa de toda la aventura con el giro inesperado de Lobo faltando a su palabra de nominar a Jokin y clavándole la lanza a la Cóndor. Un cambio de opinión gestado durante la noche y que ha justificado como un intento de proteger a Andrea y favorecerla en el duelo. Luisito ha hecho lo mismo consciente de que si traicionaba a su equipo y se aliaba a los verdes se convertiría en el siguiente objetivo.

Mientras tanto, Aritz y Anartz, ajenos a la tensión vivida en el campamento unificado, han disfrutado de un auténtico festín en un jacuzzi patagónico. Eso sí, entre tanto relax también han tenido tiempo de hablar de estrategias; y es que ambos están convencidos de que Lobo se ha pasado al lado verde nominando a Jokin y no ha abandonado la aventura. Lo que no saben y descubrirán en el siguiente juego de inmunidad es que el tiro les ha salido por la culata y han perdido a la compañera en la que tenían depositada toda su confianza.

