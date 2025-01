El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 2 Segundas partes nunca fueron buenas; ¡Huido, eliminado por Elazar! EITB Media Publicado: 28/01/2025 01:22 (UTC+1) Última actualización: 28/01/2025 01:22 (UTC+1) Huido no ha podido sacarse la espinita clavada en la edición anterior, y Elazar lo ha eliminado en el duelo del tres en raya a ciegas. Marcela se ha llevado la inmunidad en el juego de caníbales al llevarse el trozo más grande de cerdo en una lucha contra Huido, que ha sido descalificado. Huido, eliminado de "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

De poco le han servido a Huido las ganas de sacarse la espinita clavada de Patagonia, ya que no ha durado en la aventura ni dos días esta vez. Al de Bilbao se le ha atragantado el cerdo y ha pagado las consecuencias de su actitud desafiante en el juego provocando su descalificación y convirtiéndose en el segundo expulsado de la edición al caer en un duelo contra Elazar.

El juego de inmunidad de caníbales ha sacado el lado más salvaje de los 35 participantes que se han jugado la ikurriña de manera individual. Todos han hincado el diente al cerdo excepto Aratz, que ha continuado disfrutando de la inmunidad de ser el primer ganador. Un juego no exento de polémicas en el que Marcela se ha coronado como ganadora indiscutible al conseguir el trozo más grande de carne. Eso sí, después de una lucha encarnizada contra Huido que no ha terminado bien para el excóndor. El joven ha acusado a la de Busturia de arrebatarle la victoria y ha provocado su propia descalificación echando carne en el recipiente de la sangre, admitiendo que ya no quería jugar más por ser un picón. Pero no ha sido el único que ha incumplido las normas; Jime también ha salido a mitad del juego por sus trampas y eso ha desatado un gran enfado en el de Amurrio que ha ido en aumento en el campamento. Ari, Allen y Elazar también han sido descalificados por los mismos motivos y han completado así la lista de posibles duelistas.

La llegada de Marcela al campamento de ganadores ha supuesto un giro radical en la actitud de Aratz. Gracias a ella por fin han conseguido hacer fuego y los mosquitos les han dado una tregua. No les ha pasado lo mismo al resto de sus compañeros en el campamento de la locura, donde la segunda noche se ha convertido en un verdadero desfile de zombies a causa de los mosquitos y la falta de sueño, que ha llegado a provocar, incluso, alucinaciones en algunos de ellos, como Iradi, que ha asegurado haber visto cabezas de burros y otras cosas raras y haber oído a su madre en medio de la noche. Y por si esto fuera poco, la decepción de Putxo con el resultado del juego y las condiciones extremas del campamento han derivado en un intento de abandono y fuga por el Caribe frustrado tras el apoyo de sus compañeros.

Con la inmunidad de Ari de manos de Marcela, la nominación ha sido cosa de cuatro, y han tenido que decidirlo entre ellos mismos. Finalmente, la de Irún ha evitado un empate y ha puesto a Huido en la palestra. Este ha sido el encargado de elegir contrincante con la ventaja de saber cuál era el duelo. El enfado de Jime al seguir en peligro ha ido en aumento, llegando a perder totalmente los nervios contra el programa y sus compañeros. Pero a pesar de su estado, Huido no ha elegido al de Amurrio y finalmente le ha dado el collar a Elazar por admirar sus valores y considerarle un rival a su altura.

Los duelistas han llegado acompañados de Isra y Santa a un duelo donde se jugarían la continuidad en la aventura jugando al tres en raya, pero con variaciones. Y es que Huido y Elazar han tenido el hándicap de ir con los ojos cerrados mientras sus compañeros les daban las instrucciones a la hora de encontrar los barriles que servían como fichas. Un duelo muy igualado durante toda la prueba, donde el último barril ha marcado la diferencia. A pesar de las indicaciones de Isra, Huido ha sido incapaz de encontrarlo y Elazar ha ganado la ventaja suficiente para proclamarse como ganador y continuar en la aventura truncando el sueño del gran favorito, que una vez más ha culpado al azar de su salida.

No te pierdas los episodios de "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:30, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.