Honako hauek dira Urrezko Baloiko azken irabazleak

2008 | Cristiano Ronaldo (Manchester United F. C.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) eta Fernando Torres (Liverpool F. C.)

2009 | Lionel Messi (F. C. Bartzelona) Cristiano Ronaldo (Real Madril C. F.) eta Xavi Hernandez (F. C. Bartzelona)

2010 | Lionel Messi (F. C. Bartzelona), Andres Iniesta (F. C. Barcelona) eta Xavi Hernández (F. C. Bartzelona)

2011 | Lionel Messi (F. C. Bartzelona), Cristiano Ronaldo (Real Madril C. F.) eta Xavi Herandez (F. C. Bartzelona)

2012 | Lionel Messi (F. C. Bartzelona), Cristiano Ronaldo (Real Madril C. F.) eta Andres Iniesta (F. C. Bartzelona)

2013 | Cristiano Ronaldo (Real Madril C. F.), Lionel Messi (F. C. Bartzelona) eta Franck Ribery (F. C. Bayern)

2014 | Cristiano Ronaldo (Real Madril C. F.), Lionel Messi (F. C. Bartzelona) eta Manuel Neuer (F. C. Bayern)

2015 | Lionel Messi (F. C. Bartzelona), Cristiano Ronaldo (Real Madril C. F.) eta Neymar (F. C. Bartzelona)

2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madril C. F.), Lionel Messi (F. C. Bartzelona) eta Antoine Griezmann (Atletico)

2017 | Cristiano Ronaldo (Real Madril C. F.), Lionel Messi (F. C. Bartzelona) eta Neymar (París Saint-Germain F. C.)

2018 | Luka Modric (Real Madril C. F.), Cristiano Ronaldo (Juventus F. C.) eta Antoine Griezmann (Atletico)

2019 | Lionel Messi (F. C. Bartzelona), Virgil van Dijk (Liverpool F. C.) eta Cristiano Ronaldo (Juventus F. C.)

2020 | Pandemiagatik ez zen saria eman