Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 6. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako seigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko seigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
6. jardunaldia
Levante - Espanyol
Burgos - Eibar
Oviedo - Sporting
Tenerife - Albacete
Leganes - Huesca
Ferrol- Vila-real B
Racing - Amorebieta
Cartagena - Zaragoza
Mirandes - Andorra
Valladolid - Elx
Eldense - Alcorcon