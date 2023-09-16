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Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 6. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako seigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko seigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

6. jardunaldia

Levante - Espanyol

Burgos - Eibar

Oviedo - Sporting

Tenerife - Albacete

Leganes - Huesca

Ferrol- Vila-real B

Racing - Amorebieta

Cartagena - Zaragoza

Mirandes - Andorra

Valladolid - Elx

Eldense - Alcorcon

 

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