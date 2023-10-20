Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hamabigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hamabigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
12. jardunaldia
Espanyol 0-1 Leganes
Vila-real B-Mirandes
Amorebieta-Oviedo
Tenerife-Levante
Zaragoza-Eibar
Racing Ferrol-Eldense
Huesca-Elx
Albacete-Sporting
Racing Santander-Burgos
Valladolid-Andorra
Alcorcon-Cartagena