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Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hamabigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hamabigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

12. jardunaldia

Espanyol 0-1 Leganes

Vila-real B-Mirandes

Amorebieta-Oviedo

Tenerife-Levante

Zaragoza-Eibar

Racing Ferrol-Eldense

Huesca-Elx

Albacete-Sporting

Racing Santander-Burgos

Valladolid-Andorra

Alcorcon-Cartagena

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