Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 18. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hemezortzigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hemezortzigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
18. jardunaldia
Oviedo 2-0 Espanyol
Eldense-Tenerife
Cartagena-Sporting
Zaragoza-Leganes
Levante-Valladolid
Andorra-Huesca
Alcorcon-Elx
Mirandes-Racing Santander
Racing Ferrol-Albacete
Amorebieta-Burgos
Vila-real - Eibar