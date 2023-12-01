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Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 18. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hemezortzigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hemezortzigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

18. jardunaldia

Oviedo 2-0 Espanyol

Eldense-Tenerife

Cartagena-Sporting

Zaragoza-Leganes

Levante-Valladolid

Andorra-Huesca

Alcorcon-Elx

Mirandes-Racing Santander

Racing Ferrol-Albacete

Amorebieta-Burgos

Vila-real - Eibar

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