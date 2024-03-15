Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 31. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hamaikagarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamaikagarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
31. jardunaldia
Eldense - Cartagena
Burgos - Levante
Eibar - Vila-real B
Oviedo - Racing
Tenerife - Huesca
Sporting - Alcorcon
Leganes - Mirandes
Racing Ferrol - Valladolid
Zaragoza - Espanyol
Elx - Albacete
Andorra - Amorebieta