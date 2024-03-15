Itxi

Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 31. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hamaikagarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamaikagarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

31. jardunaldia

Eldense - Cartagena

Burgos - Levante

Eibar - Vila-real B

Oviedo - Racing

Tenerife - Huesca

Sporting - Alcorcon

Leganes - Mirandes

Racing Ferrol - Valladolid

Zaragoza - Espanyol

Elx - Albacete

Andorra - Amorebieta

    • © EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#