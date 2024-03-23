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Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 32. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hamabigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamabigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

32. jardunaldia

Alcorcon 1-0 Oviedo

Cartagena-Andorra

Vila-real B - Leganes

Espanyol-Tenerife

Amorebieta-Sporting

Huesca-Burgos

Valladolid-Eibar

Levante-Elx

Mirandes-Zaragoza

Racing Santander-Eldense

Albacete-Racing Ferrol

 

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