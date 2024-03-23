Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 32. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hamabigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamabigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
32. jardunaldia
Alcorcon 1-0 Oviedo
Cartagena-Andorra
Vila-real B - Leganes
Espanyol-Tenerife
Amorebieta-Sporting
Huesca-Burgos
Valladolid-Eibar
Levante-Elx
Mirandes-Zaragoza
Racing Santander-Eldense
Albacete-Racing Ferrol