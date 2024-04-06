Itxi

Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 34. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hamalaugarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamalaugarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

34. jardunaldia

Amorebieta 3 -1 Racing Ferrol

Elx 0-2 Oviedo

Eldense - Andorra

Levante - Zaragoza

Huesca - Leganes

Mirandes - Sporting

Vila-real B - Burgos

Espanyol - Albacete

Tenerife - Eibar

Cartagena - Valladolid

Racing - Alcorcon

    • © EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#