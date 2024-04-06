Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 34. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita hamalaugarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamalaugarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
34. jardunaldia
Elx 0-2 Oviedo
Eldense - Andorra
Levante - Zaragoza
Huesca - Leganes
Mirandes - Sporting
Vila-real B - Burgos
Espanyol - Albacete
Tenerife - Eibar
Cartagena - Valladolid
Racing - Alcorcon