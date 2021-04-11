2021/04/11
18:19
Reala
Valentziaren aurka
Realak bi puntu utzi ditu Mestallan (2-2)
L. E. A. | EITB MEDIA
Donostiarrak 0 eta 2 aurreratu dira lehen zatian, baina bigarrenean Javi Graciarenb taldeak neurketa berdintzea lortu du. Azken 20 minutuak jokalari bat gehiagorekin jokatu dute txuri-urdinek.
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Ander Guevara eta Maxi Gomez, Valentzia-Reala partidan. Argazkia: Efe.
AURRERAPENA
Fitxa teknikoa
2 - Valentzia: Jaume Doménech, Thierry, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà, Wass (Oliva, 90+4. min), Racic (Gameiro, 64. min), Carlos Soler, Cheryshev (Musha, 64. min), Maxi Gómez eta Guedes (Lato, 86. min).
2 - Reala: Remiro, Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal, Portu (Januzaj, 67. min), González de Zárate (Sagnan, 46. min), Guevara, Oyarzabal (Bautista, 89. min), Carlos Fernández (Roberto López, 79. min) eta Isak.
Golak: 0-1, 33. min: Guevara. 0-2, 45. min: Isak. 1-2, 61. min: Wass, penaltiz. 2-2, 73. min: Gabriel Paulista.
Epailea: Pizarro Gómez (Madrileko batzordekoa). Valentziako Cheryshev, Gabriel Paulista, Musah, Wass eta Maxi Gómez jokalariei txartelak atera dizkie, baita Realeko González de Zárate, Portu, Carlos Fernández, Monreal eta Isak jokalariei ere. Txartel gorri zuzena atera dio Valentziako Maxi Gomezi (80. min).