Oscarretako kartelak film irabazleak omendu ditu

2013/02/13

Akademiak aurkeztu duen kartelean, orain arteko pelikula garaileak gogora ekartzeko estatuatxoak agertzen dira. 'Forrest Gump' irudikatzeko, adibidez, oscarra banku batean eserita agertzen da.

Horrela, The Lord of the Rings: The Return of the King pelikula gogoratzerako, esaterako, hobbit itxurako estatuatxo bat agertzen da; boxeatzeko eskularruak dituen bat, Million Dollar Baby filma irudikatzeko; eta esmokinez jantzitako beste bat, The Artist pelikula aipatzeko.

The Godfather, Titanic eta Forrest Gump filmak gogoratzeko estatuatxoak ere agertzen dira Olly Moss diseinatzaileak Gallery 1988rekin elkarlanean egin duen kartelean.

Oscarren 85. edizioko gala otsailaren 24an izango da, Dolby Theatre antzokian. Seth MacFarlanek aurkeztuko du zeremonia.

Steven Spielbergen Lincoln filma da faboritoa, 12 hautagaitzarekin. Hala ere, lehiakide gogorra izango da Ben Afflecken Argo; izan ere, Affleckek Zuzendari Onenaren Oscarrerako hautagaitza lortu ez duen arren, pelikulak sari garrantzitsuenak jaso ditu.