Zinemaldia Sail Ofiziala Ozon, Costa-Gavras, Leigh eta Alberdi zuzendarien pelikulak, besteak beste, Zinemaldiko Sail Ofizialean M. D. | EITB Media Publikatuta: 2024/07/30 19:46 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2024/07/30 19:46 (UTC+2) Laura Carreirak eta Xin Huok beren lehenengo luzemetraiak ekarriko dituzte Donostiako zine jaialdiko lehiaketa ofizialera. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Leer en Castellano

Mike Leighen 'Hard Truth' pelikularen irudi bat. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Zinemaldiak Sail Ofizialean lehiatuko diren nazioarteko filmak aurkeztu ditu. Bertan, Donostiako Zinemaldiko ohiko zuzendari batzuk daude berriro, eta Laura Carreira eta Xin Huo debutekin estreinatzen dira.

Maite Alberdi, Edward Berger, Gia Coppola, Costa-Gavras, Kiyoshi Kurosawa, Mike Leigh, Diego Lerman, Joshua Oppenheimer eta François Ozon, Laura Carreira eta Xin Huo hasiberriekin batera lehiatuko dira. Horiekin batera, inaugurazioko pelikula, Audrey Diwanena, ekoizpen espainiarreko tituluen zuzendariak (Iciar Bollain, Pedro Martin-Calero, Pilar Palomero eta Albert Serra).

Horrela, iragarritako hamaika izen berriek osatuko dute Zinemaldiko Sail Ofiziala, irailaren 20tik 28ra.

Maite Alberdi txiletarrak lehen aldiz parte hartuko du Urrezko Maskorra lortzeko lehian El lugar de la otra bere fikziozko lehen zintarekin, Alia Trabucco Zeranen Las homicidas saiakeran jasotako kasuetako baten egokitzapena. 1955ean bere maitalea tiroz hil zuen Maria Carolina Geel idazlearen benetako istorioa da. Alberdi ez-fikziozko lanekin Donostiako Perlak sailean egondakoa da, hala nola, El agente topo eta La memoria infinita.

Laura Carrera portugaldarrak bere lehen film luzea ekarriko du Donostiara, On Falling, Eskoziako biltegi erraldoi batean Portugaletik etorritako langile baten bizimodu ezegonkorrari buruzkoa.

Gia Coppola estatubatuarrak The Last Showgirl fikzioa estreinatuko du, Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis eta Dave Bautistaren partaidetzarekin.

Costa-Gavras errealizadore frantziar-greziarra Sail Ofizialera itzuliko da Le dernier soufflé filmarekin. Zainketa aringarrietako mediku baten eta idazle baten bizi-hausnarketak biltzen ditu. Zuzendaria 2012an ere lehiatu zen Urrezko Maskorra lortzeko Le capital filmarekin.

Edward Berger Conclave filmarekin lehiatuko da. Ralph Fiennes bat-batean hil den Aita Santu berria aukeratzeko konklabea ikuskatzen duen kardinala da.

Xin Huok kamera atzeko debuta ekarriko du Donostiara: Bound in Heaven. The Monkey King eta Curiosity Kills The Cat filmetan gidoilaria izan da aurretik. Oraingoan, gaixo terminal baten eta indarkeriak harrapatutako neska baten istorioa kontatzen du.

Kiyoshi Kurosawa japoniarra Urrezko Maskorra lortzeko lehiatuko da Hevi no michi (Serpent 's Path) filmarekin, gizon batek bere alabaren heriotza basatia mendekatzeko duen planari buruz. 1998ko bere film baten bertsio berri bat da, frantsesez grabatua.

Mike Leighek, Perlaken izan ondoren, Hard Truths ekarriko du, Marianne Jean-Baptiste eta Michele Austin protagonista dituena. Zuzendari britainiarra Zinemaldian egon da beti beste jaialdi batzuetan estreinatutako filmekin.

Diego Lerman argentinarra hirugarrenez itzuliko da Donostiara El hombre que amaba los platos voladores lanarekin, bere herrialdeko telebistako presentzia alienigena duen ikus-entzunezko sorkuntza ezagun bati buruzkoa. Renata Lermanek ¿El suplente filmean antzeztaldeko interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra irabazi zuen¿ parte hartzen du filmean.

Sail Ofizialean Joshua Oppenheimer ere izango da, The End filmarekin. Mundua amaitu eta bi hamarkada geroago bunker batean bizirik dirauen familia aberats bati buruzko musikal distopikoa da.

Jaialdiak maite duen beste zuzendari bat, François Ozon, Quand vient l 'automne filmarekin itzuliko da. Frantziarraren film berriak emakume erretiratu baten istorioa kontatzen du. Emakume horren bizitza aldatu egiten da kartzelatik atera berri den gizon bat ezagutzean. Ozonek seigarren aldiz parte hartuko du Sail Ofizialean.

Gainera, Audrey Diwanek Emmanuelle film batekin irekiko du jaialdia, eta Iciar Bollain (Soy Nevenka), Pedro Martín-Calero (El llanto), Pilar Palomero (Los destellos) eta Albert Serra (Tardes de soledad) ere bertan izango dira.