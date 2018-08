Economía

Confebask, CCOO y UGT firman hoy un acuerdo para blindar los convenios

Agencias | Redacción

22/07/2016

El Gobierno Vasco ha convocado 12:00 horas en Vitoria-Gasteiz la mesa de diálogo social donde se firmará el acuerdo, que no contará con el apoyo de la mayoría sindical, ELA y LAB.

Confebask, CC.OO. y UGT firmarán este viernes, en el marco de la mesa de diálogo social y con el respaldo del Gobierno Vasco, un acuerdo para impulsar la negociación sectorial y blindar los convenios vascos a través de su preferencia aplicativa sobre los estatales, según han confirmado fuentes cercanas a la negociación.

La patronal vasca, junto con CC.OO. y UGT, venían trabajando en la posibilidad de un acuerdo, que el propio Ejecutivo vasco trataba de impulsar con un papel de mediación entre las partes para intentar dar una solución a la situación creada, principalmente, a raíz de la reforma laboral.

El Gobierno Vasco ha trasladado desde hace tiempo su preocupación por las condiciones laborales en Euskadi, ya que, como consecuencia de la pérdida de la ultraactividad, en muchos casos, han decaído convenios y los trabajadores se ven amparados por otros a nivel estatal con "peores" condiciones.

En las últimas semanas se han intensificado los contactos entre los distintos agentes y el intercambio de documentos.

Finalmente, CC.OO., UGT y Confebask han logrado acercar posturas y este viernes firmarán un acuerdo para tratar de dar un impulso a la negociación sectorial en Euskadi, todo ello con el aval del Gobierno Vasco, al que le gustaría que ELA y LAB se pudiera sumar.

El presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Tomás Arrieta, ha considerado "bueno un acuerdo que proteja a los convenios vascos", aunque ha advertido de que "si no se suman ELA y LAB, ese acuerdo no será de eficacia general", y, en consecuencia, "no será obligatorio".

Muñoz: "Un gobierno democrático debería respetar los resultados de las elecciones sindicales"

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, Txiki, ha avisado al Gobierno Vasco de "la gravedad" de "despreciar las reglas democráticas" dando prioridad a los acuerdos con la minoría sindical y ha pedido que "se tenga cuidado con la elección de atajos antidemocráticos" en la negociación colectiva.

Para Txiki Muñoz, "un gobierno democrático debería respetar los resultados de las elecciones sindicales", en alusión a que ELA y LAB tienen una representación mayoritaria cercana al 60% en el País Vasco.