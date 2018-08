Economía

Comprueban si bares y restaurantes de Euskadi recogen el IVA en sus listas de precios

12/03/2018

La actuación, que se desarrollará del 12 al 23 de marzo, permitirá pulsar la situación del sector hostelero y poner coto, en su caso, a posibles irregularidades.

El Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide ha puesto este lunes en marcha una campaña para comprobar si bares y restaurantes reflejan en sus cartas el precio con IVA y disponen de hojas de reclamaciones.

Los inspectores verificarán que los negocios hosteleros respetan varios preceptos de la legislación vigente, en concreto, si exhiben el precio total, IVA incluido, de los productos a la venta, ya que los listados que no reflejan todos los impuestos vulneran la normativa, aunque incorporen avisos del tipo "10 % de IVA no incluido" o "IVA no incluido".

Tampoco son correctas otras prácticas, como sustituir la cuantía en euros por la expresión "según precio de mercado", una actuación que impide conocer de antemano el coste real.

Además, la campaña permitirá constatar que los establecimientos disponen de hojas de reclamaciones para entregárselas a los consumidores que así lo soliciten.

Los incumplimientos que afecten a cualquiera de esos tres puntos provocarán la apertura de un expediente sancionador.

Kontsumobide también quiere aprovechar estas visitas para analizar si los bares, las cafeterías y los restaurantes ofrecen en carteles, listados u otro tipo de soportes visibles información sobre los precios de todas las comidas y bebidas.

Asimismo, comprobará si en los locales con terraza las consumiciones son más caras que en el interior del local y, en tal caso, si se informa a la clientela del incremento.