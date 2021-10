02/10/2021 20:51 Economía Conflicto laboral Acuerdo parcial en la limpieza de Educación del Gobierno Vasco eitb media ESK, LAB, UGT y CCOO han firmado un acuerdo parcial para subir los sueldos y abonar los atrasos del Convenio de Limpieza de Educación y UPV-EHU de los años 2019-21. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Trabajadora de la limpieza en un centro escolar. Foto: EiTB Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

El sindicato ESK ha anunciado que han llegado, junto con LAB, UGT y CCOO, a un acuerdo parcial con el Gobierno Vasco para llvar a cabo una subida salarial y abonar los atrasos del Convenio de Limpieza de Educación y UPV-EHU de los años 2019-21.

El sindicato ha recordado que los salarios llevaban congelados desde el año 2018, año en el que firmaron el anterior acuerdo parcial.

Con el acuerdo de hoy han aprobado subir el sueldo un 2,25 % de enero a junio y un 2,5 % de julio a diciembre en 2019, una subida del 2 % en 2020, y otra del 0,9 % en 2021.

ELA, con un 40,24% de representación, ha decidido no firmar este acuerdo parcial, expresando como único motivo la readaptación del acuerdo, ya que en ningún momento ha puestos en cuestión los porcentajes de subida negociados, ha informado ESK.

No obstante, desde ESK han asegurado que "el conflicto no está cerrado hasta que no lleguemos a la firma de un convenio digno que nos equipare en condiciones".

La próxima mesa negociadora será el próximo 20 de octubre.