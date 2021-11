12/11/2021 14:47 Economía Empleo Público ELA y LAB dicen que el pacto sobre interinos es insuficiente N. B. | EITB MEDIA Por su parte, CC. OO. pide garantías jurídicas en la consolidación del empleo público. Escuchar la página Escuchar la página

Los sindicatos han valorado este viernes el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno español, PNV y ERC para impulsar la regularización del personal interino de las administraciones públicas.

Este pacto incluye la posibilidad para los interinos que lleven cinco años en el mismo puesto de acceder al funcionariado por concurso de méritos.

ELA considera que las modificaciones al proyecto de Ley para impulsar la regularización del personal interino de las administraciones públicas "son un avance, aunque insuficiente".

Según ELA, las modificaciones mejoran el texto anterior, van en la dirección de la propuesta realizada por este sindicato y dejan en evidencia la Ley aprobada ayer en el Parlamento Vasco, pero "resultan insuficientes, ya que dejan fuera de la posibilidad de consolidación a miles de trabajadoras y trabajadores públicos".

El motivo es que, a pesar de ser puestos estructurales, no están cubiertos de manera ininterrumpida, como pasa por ejemplo, en sectores como Salud y Educación, donde mayor número de trabajadoras sufren la temporalidad. En Educación, los nombramientos del profesorado interino se interrumpen cada fin de curso, y en Sanidad incluso con menor periodicidad.

Por tanto, ELA pide que en el trámite que falta para que está Ley vea la luz se modifique el texto para que en los procesos de consolidación se convoquen todos los puestos estructurales cubiertos por personal temporal.

Insuficiente

Más crítico ha sido LAB, que ha calificado el pacto como "una nueva chapuza de PNV y PSOE en Vitoria-Gasteiz y Madrid con los planes de vida de miles de eventuales".

LAB considera que mediante este acuerdo no se va a solucionar el problema de la interinidad en la Administración Vasca. Según ha manifestado a EITB el secretario de la Federación de Servicios Públicos del sindicato, Gorka Berasategi, "la situación que tenemos en la administraciones vascas requiere de muchísimas herramientas para consolidar a todas las personas que sufren el abuso de la interinidad y que estarían en fraude".

Una de esas herramientas podría ser, según ha admitido Berasategi, el concurso de méritos, pero esa vía "dejaría a muchas personas fuera, porque tal y como la han acordado puede llegar a ser insuficiente, sobre todo en los ámbitos donde la interinidad llega al 50 %".

CC.OO. espera que el acuerdo no tenga ninguna pega

El secretario general de CC. OO., Unai, ha señalado que "el objetivo es una reducción drástica de la interinidad en la función pública y una consolidación de plazas" y todo lo que vaya en esa dirección "bien hecho estará".

El responsable de CC. OO. ha valorado lo acordado y ha defendido que ese proceso de consolidación de plazas "tiene que tener todas las garantías jurídicas" para dar certidumbre a los trabajadores en puestos estructurales o en otros puestos que sin ser estructurales "han venido siendo injustamente ocupados por personas interinas desde hace demasiados años".

El proceso "no puede pecar de voluntarismo. Hay veces que se puede querer hacer cosas que legalmente no se pueden hacer", ha avisado el dirigente sindical, quien ha afirmado esperar que "no haya ninguna pega" al respecto.

Por su parte, el sindicato Interinok Taldea reconoce que se trata de un paso adelante, pero al mismo tiempo muestran su malestar porque sólo se tenga en cuenta la última plaza.