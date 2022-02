15/02/2022 10:06 Economía Radio Euskadi Tapia lamenta que los fondos Next están llegando "con cuentagotas" y no los que le corresponden a Euskadi Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente afirma que los fondos "más importantes, los destinados a transformar la economía" están aún por llegar, aunque confía en que lo hagan este año. Escuchar la página Escuchar la página

Tapia, en un momento de la entrevista. Foto: EITB Media 22:51 min

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha lamentado que los fondos de recuperación Generation Next están llegando "con cuentagotas" y, en cualquier caso, no lo están haciendo en la medida que corresponde a Euskadi. Según la consejera, "los (fondos) más importantes, los destinados a transformar la economía están aún alejados (...) Si miramos lo que nos corresponde por Producto Interior Bruto (PIB), por población o por lo que aportamos al Cupo no nos están llegando los recursos que nos corresponden. Esperamos recuperarlos en2022".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Tapia también se ha referido a la crisis en Ucraina y ha confiado en que no estalle el conflicto, "ya que no interesa a nadie", al tiempo de que ha alertado de los efectos que tendría en los precios del gas y del petróleo.

Cuestionada sobre el traslado a Madrid de la sede ejecutiva de Siemens Gamesa, ha reiterado que el movimiento "genera desconfianza" y ha indicado que así se lo trasladó al presidente de la compañía. "Aún así Siemens Gamesa tiene una situación bastante complicada, y el trabajo del consejero delegado es reencaminar y reconducir esa situación. Confiamos en que lo haga y vamos a ver cómo trabaja desde Madrid", ha apuntado.

Por último, ha compartido en análisis de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de la necesidad de "acelerar la transición energética" pero ha subrayado que "hay que planificarla bien, ya que tiene que ser adecuada a la situación de cada lugar. Hay que ser realistas en el cómo". Así, ha insistido en que "el debate del gas o el de la energía nuclear no están sobre la mesa en Euskadi" y que el Gobierno Vasco apuesta por fomentar las renovables, aumentar la eficiencia energética, así como sustituir el gas por hidrógeno, "que todavía no está a un precio adecuado".