Economía Osakidetza Sagardui lamenta que los sindicatos no acudan a la mesa sectorial mientras las centrales piden "negociación" Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 27/04/2022 12:51 (UTC+2) Última actualización: 27/04/2022 13:08 (UTC+2) La consejera de Salud ha asegurado que hay temas importantes sobre la mesa, entre ellos, "la mayoría" de los propuestos por los sindicatos, mientras las centrales piden que la mesa sea "realmente" de negociación, y no "solamente informativa". Escuchar la página Escuchar la página

Gotzone Sagardui. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Gotzone Sagardui, consejera de Salud, ha declarado que no puedo entender que los sindicatos no acudan a la reunión de la mesa sectorial, "cuando tenemos temas tan importantes" encima de la mesa.

"Lamento profundamente si a la convocatoria de la mesa sectorial no han acudido", ha dicho Sagardui", y ha reiterado que "nuestra voluntad y nuestra mano tendida es permanente, porque creemos que es la única manera de poder avanzar".

Según Sagardui, la convocatoria de la reunión responde a la petición de los sindicatos de "incrementar las reuniones por la diversidad de temas pendientes" y contenía "la mayoría" de temas propuestos por las centrales.

Entre los temas a tratar, la consejera ha mencionado la tasa de estabilidad, a raíz de la aprobación de la ley 20/2021 sobre la interinidad en el sector público, y ha destacado que el plazo para aprobar dicha plaza termina en junio. "La oportunidad que podemos perder, más de 2000 personas trabajadoras de Osakidetza, creo que no sería beneficioso, nii para la parte social ni para Osakidetza, ni menos para el sistema de salud de Euskadi", ha dicho.

Peticiones concretas de los sindicatos

Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK no han acudido a la reunión con Osakidetza, según explicaron ayer en una nota conjunta, por no incluirse en el orden del día "propuestas concretas" sobre sus reivindicaciones.

La portavoz de Satse, Amaia Mayor, ha dicho, en una concentración conjunta en el Hospital Donostia, que Osakidetza "no se puede seguir escondiendo en la inacción y dando la espalda a la plantilla", al tiempo que le han advertido de que no se sentarán "en una mesa que realmente" no sea "de negociación" y que sea "solamente informativa".

"Para que la negociación sea cierta nos tiene que mandar la información de antemano", ha explicado Mayor, que ha recordado que "la negociación colectiva es un derecho fundamental".

Ha recordado, en este sentido, que "Osakidetza acumula ya tres condenas por vulneración del derecho a la negociación colectiva", la última de ellas "por los cierres en atención primaria" que, según ha desvelado, es uno de los puntos que los sindicatos han solicitado que se incluyeran y que el Departamento "se niega a tratar porque dice que son cuestiones organizativas", cuando en realidad se trata de "condiciones laborales y derechos de la ciudadanía vasca".

Las centrales reclaman, entre otras cuestiones, que se cumplan los acuerdos alcanzados en anteriores reuniones, se trate la situación de la Atención Primaria y la reapertura de los PAC, se abone al personal del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos el plus hospitalario del 4 % y se establezca un calendario para tratar el resto de reivindicaciones.