Tapia: "En Mercedes, como en otras factorías, se tendrán que adaptar a los tiempos, con flexibilidad"

Euskaraz irakurri: Tapia: "Mercedesen, beste lantegi batzuetan bezala, garaiei egokitu beharko zatzaizkie, malgutasunez"

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha asegurado que en la reunión de ayer con los representantes de la multinacional Mercedes Benz "no se trató" el conflicto laboral de la factoría de Vitoria-Gasteiz aunque ha precisado que "en Mercedes, tal como ocurre en otras factorías, habrá que trabajar con otros modos, con flexibilidad, adaptándose a los tiempos, como en la pandemia".



La consejera se encuentras estos días de visita oficial en Alemania, y desde allí, ha contestado a las preguntas que le han realizado desde el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia.

Respecto a la cita que tiene mañana, viernes, con los responsables de Siemens Energy, Tapia ha explicado que el objetivo es "dar continuidad a la conversación iniciada en Euskadi". Según ha sostenido, "necesitamos una relación directa (...) deben conocer bien nuestro ecosistema", en relación a la OPA lanzada para obtener el 100 % de Siemens Gamesa.

Asimismo, la consejera ha respaldado la decisión adoptada ayer por la mayoría de la Eurocámara de clasificar el gas y la energía nuclear como energías verdes. Ha argumentado que "tras la invasión a Ucrania por parte de Rusia y las sanciones impuestas a esta última, el gas no está garantizado", y esta situación traerá "grandes consecuencias" no solo a los hogares, sino a las grandes empresas y supondrán "un nuevo golpe para la economía". Así, ha esgrimido que "teniendo claros los objetivos para 2030, debemos jugar con un poco de flexibilidad, y partir del realismo, quizás para un año. Debemos ser conscientes de que el gas es imprescindible y que las energías renovables no se consiguen de un día para otro".

Por último, ha dicho estar "preocupa" por los efectos que la inflación pueda tener en la economía a partir de otoño. "Hoy en día no lo estamos viendo: las inversiones siguen creciendo, la tasa del paro está bajando y, en general, tenemos buenas sensaciones", ha asegurado, aunque ha advertido que tras el verano la inseguridad será mayor.