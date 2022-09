Economía Entrevista en Euskadi Irratia Arroyo: "El Gobierno Vasco actúa con dejadez, podría acordar un salario mínimo de 1400 euros, y no lo hace" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA Publicado: 02/09/2022 09:29 (UTC+2) Última actualización: 02/09/2022 11:18 (UTC+2) El coordinador general de LAB admite que siguen con "preocupación" las declaraciones del lehendakari sobre la necesidad de un pacto de rentas, ya que, según argumenta, el ejecutivo "no es neutral, y ha realizado intervenciones que debilitan a la clase trabajadora" Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Arroyo, en un momento de la entrevista. Foto: @LABsindikatua Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Igor Arroyo: "Jaurlaritza utzikeriaz ari da, gutxieneko 1.400 euroko soldata ados lezake eta ez du egiten"

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha criticado duramente la política económica del Gobierno Vasco, sobre quien considera que actúa "con dejadez" ya que, según él, podría acordar un salario mínimo de 1400 euros a través de acuerdos interprofesionales en Euskadi (aquellos que establecen unas condiciones laborales concretas aplicables a todos los sectores) "y no lo hace".

En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, Arroyo ha admitido que han seguido con "preocupación" el planteamiento del lehendakari Iñigo Urkullu de reactivar el pacto de rentas, y ha precisado que no conocían esas intenciones. Además, ha denunciado que el ejecutivo "no tiene una posición neutral. Lo hemos visto en el conflicto de Mercedes, pero también en el del Metal de Bizkaia o en las residencias de Gipuzkoa. No toma una posición favorable a la clase trabajadora, al contrario. Además, muchas veces renuncia a cuestiones que sí están en su mano, y actúa con dejadez".

Arroyo también ha criticado la posición de la patronal en el debate si los salarios deben adaptarse al IPC. "Las multinacionales quieren aprovechar la situación para seguir engordando sus beneficios. No estamos hablando de empresas pequeñas, de aquellas que tienen dificultades. En esos casos solemos hablar con nuestros economistas y somos flexibles. Pero esas son las excepciones", ha aclarado.

Ante ello, ha subrayado que LAB no apoyará ningún pacto que suponga una merma en el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Según afirma, "los convenios tienen una vigencia concreta, pueden ser dos o tres años. Para nosotros es imprescindible que al final de esa vigencia la subida del IPC esté garantizada".

Arroyo considera que en los centros de trabajo hay "voluntad y determinación" para reclamar lo que corresponde a la clase trabajadora y, en ese sentido, apunta a que "un nuevo ciclo de lucha está en marcha", que incluso podría activar una huelga general. Sin embargo, ha admitido que a día de hoy no existe una "alianza general" entre LAB y ELA; "por varios motivos, en estos momentos no es posible", aclara. Arroyo observa dos diferencias sustanciales entre ambos sindicatos abertzales. Entre otras, "la concepción de la confrontación como sindicato que tiene ELA, mientras que LAB prioriza visión de clase", y que "nosotros creemos que se debe hacer una interpelación general, que hay que cambiar las reglas de juego y para ello hay que contar con soberanía; ELA no lo ve así, por lo menos en los hechos".

Sobre la actitud de los sindicatos CC. OO. y UGT asegura que le "preocupa". Sostiene Arroyo que su "representación en Euskal Herria no es determinante, pero que muchas decisiones se toma en Madrid, y ahí hemos visto que estos sindicatos han apoyado decisiones perjudiciales para los trabajadores (...) Tememos que sigan por esa línea",