Economía Entrevista en Radio Euskadi Garamendi (CEOE), sobre la propuesta de subida salarial del Gobierno: "Es una referencia que vamos a seguir" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 29/09/2022 09:46 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2022 10:47 (UTC+2) El presidente de la patronal española dice que el ejecutivo pide "esfuerzos" a los empresarios cuando luego él hace un ejercicio de "contención salarial". Sobre la supresión del impuesto del patrimonio, opina que "si la ley lo permite es más que razonable y es parte de la diversidad del país". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Garamendi, en un momento de la entrevista realizada desde el BEC. Foto: EITB Media 13:09 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Garamendi (CEOE), Gobernuak proposatutako soldata igoeraz: "Jarraituko dugun erreferentzia bat da"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que la propuesta de subida salarial para el funcionariado realizada ayer por el Gobierno español será "una referencia" que van a seguir las patronales a la hora de negociar ascensos. "A veces el Gobierno de España nos pide esfuerzo a las entidades privadas, cuando luego él hace un ejercicio de contención salarial", ha argumentado.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, a la que ha contestado desde el BEC —el recinto acoge hoy el XXI Congreso de Directivos de la Fundación CEDE, donde intervendrá—, Garamendi ha insistido en que hay que hablar de productividad y competitividad de las empresas, que como el país, asegura, "no son homogéneas". Según ha explicado, en el Estado español hay 4500 mesas de negociación colectiva y en algunas se van cerrando los convenios que, en algunos casos son "acuerdos razonables", entre los que ha citado el preacuerdo alcanzado en el metal de Álava. Sin embargo, ha contrastado esa situación con la de las peluquerías, que seguramente no podrán asumir el coste de esa subida.

Respecto a la supresión del impuesto de patrimonio por parte de algunas comunidades, el empresario ha justificado esa decisión porque la "ley lo permite". "A mi me parece más que razonable, es parte de la diversidad del país. Lo que no vale es si a alguien no le gusta querer centralizar todo, porque eso no es armonizar, es centralizar", ha subrayado.

Garamendi también ha opinado sobre el anunciado impuesto a rentas altas del ejecutivo de Sánchez. "Cuando mezclamos la economía con campañas electorales, perdemos el norte", ha asegurado, para añadir que hay que buscar "más bases imponibles y menos tipos". Seguidamente, ha explicado que en España hay una economía sumergida, que ha cifrado en el 24 %, "un gap —vacío— inmenso del orden de 80 000 millones de euros" de gente que, al no declarar, "está haciendo dumping a la gente que lo hace bien". Además, ha lamentado que en la administración pública no ha oído "a nadie sobre cómo se puede gestionar más eficientemente".

Según el presidente de la CEOE, "es evidente que vienen curvas" en materia económica y ha valorado la bajada del IPC de septiembre, "un buen dato", teniendo presente el "problemón" que tenemos con la inflación "elevadísima".