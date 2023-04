Economía -

El ministro de Agricultura, Pesca y Agricultura no ha precisado cuándo será, pero cree que la fecha está "más cerca que lejos". No obstante, ha recordado que la sequía o lo relativo a la situación en Ucrania, va a impactar en el precio de los alimentos.

publicado: 24/04/2023 12:11 (UTC+2)

última actualización: 24/04/2023 12:55 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Elikagaien prezioa jaitsi egingo dela ziurtatu du Planasek, baina pazientzia eskatu die kontsumitzaileei

El ministro de Agricultura, Pesca y Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que los precios de los alimentos bajará, aunque ha pedido "paciencia" a los consumidores, ya que todavía tardará en percibirse en los lineales de los supermercados. "Hay que tener paciencia hasta que consigamos que bajen los precios y creo que está bien más cerca que lejos".

Cuestionado sobre cuándo podrá notarse la bajada de los precios en los alimentos, Planas prefiere ser cauto, en una semana en la que se conocerá el dato adelantado del IPC. "No tengo información privilegiada y no sé lo que va a publicar el INE. Pero ahora estamos por debajo de la media europea, que está en 19,2. La inflación siempre es mala para la economía, y mala para los ciudadanos. Es un fenómeno que no controlamos, que sube muy rápido y que es muy difícil, sobre todo de forma dolorosa, controlar. Pero, pero estamos en ello, yo creo que toda la cadena alimentaria está haciendo sin duda un esfuerzo", ha reiterado.

Sin embargo, Planas ha reconocido que la sequía va a impactar en el precio de los alimentos, ya que los va a encarecer. "Estoy absolutamente convencido de que los precios van a bajar, pero hay también circunstancias, como la sequía o lo relativo a la situación en Ucrania, que nos están afectando. Hay una voluntad clara del Gobierno, del mismo modo que superamos la pandemia, de superar esta situación", ha asegurado Planas en declaraciones a 'Hoy por hoy' de la 'Cadena Ser', que recoge Europa Press.

"Vamos a ver qué ocurre, porque se cruzan varios elementos. La bajada de los precios de la energía y del precio de los fertilizantes es buena. Pero tenemos factores de riesgo como la advertencia de Rusia sobre el mercado del Mar Negro. Y otros factores como la sequía. Lo plantearemos en el Consejo de Ministros de la UE", ha avanzado.

De esta forma, el ministro de Agricultura ha destacado el buen funcionamiento y el "esfuerzo" que está haciendo la cadena alimentaria en este tiempo, por lo que "no" cree que nadie esté aumentando sus márgenes.