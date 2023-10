La cuesta de otoño: ¿nos dará la economía un respiro pronto?

Economía -

Economía familiar

La compra, la gasolina, las hipotecas... Los gastos habituales no dan tregua a las familias y parece que este otoño, una gran parte de los ingresos irán destinados a ellas. Hablamos con un economista para ver si podemos ver algún rayo de luz al final del túnel.

A.A.E. | EITB MEDIA

publicado: 02/10/2023 12:49 (UTC+2)

última actualización: 02/10/2023 12:49 (UTC+2)

La vuelta del verano está siendo difícil desde el punto de vista económico para muchas familias. A los gastos de la vuelta a clase, hay que sumar la subida de precios en alimentación, electricidad, carburantes y la hipoteca, por ejemplo. El desembolso es cada vez mayor y la pregunta de muchos es: ¿se frenará o comenzará a reducirse próximamente?

Vamos a analizarlo por partes. En cuanto a las hipotecas, los expertos no ven probable una bajada en los próximos meses. El euríbor, la tasa de referencia que se emplea en la mayoría de las hipotecas de tipo variable, lleva año y medio de subidas y ha terminado el mes de septiembre prácticamente en el 4,15 %, rondando su máximo nivel desde noviembre de 2008.

En verano se especulaba que el BCE podría pausar las subidas de tipo de interés y que ello frenaría también el euríbor. No obstante, a mediados de septiembre, decidió volver a subir los tipos un 0,25 % y situarlos en el 4,5 %, lo que ha sido un revulsivo para el Euríbor que continúa subiendo.

El economista Endika Alabort explica que el BCE ha realizado estas subidas de tipos de interés para reducir la inflación, es decir, la subida de precios. Sin embargo, entiende que no lo está consiguiendo y que debería cambiar de estrategia. En este sentido, augura que puede dejar de subir los tipos y que en un plazo medio esto puede repercutir en el euríbor.

La cuota de la hipoteca no es la única que lleva una tendencia al alza. Los carburantes también han encarecido sus precios durante los meses de verano. En concreto, la gasolina ha acumulado un encarecimiento del 10,5 % desde principios de julio. En estos momentos, está a 1,759 euros el litro, el precio más alto desde noviembre de 2022 y en aquella época aún estaba vigente la bonificación de 20 céntimos por litro implantada por el Gobierno de España. El precio del gasóleo ha subido más aún las últimas semanas, en concreto un 17 % desde principios de julio.

Esta tendencia alcista del precio está empujada principalmente por el encarecimiento del petróleo, aunque también hay que tener en cuenta la evolución del crudo, los impuestos, la logística, etcétera. De hecho, la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios. Así, el pasado jueves, 28 de septiembre, el barril de Brent cerró la jornada a 95,14 dólares, mientras el 3 de julio lo hizo a 74,93 dólares, lo que hace pensar que los precios pueden continuar al alza.

Alabort opina que, en este caso, el precio de los combustibles fósiles no disminuirá a largo plazo, porque su existencia cada vez es menor. No obstante, también pone el foco en la OPEP que decide cuánto petróleo produce en un plazo de tiempo, incidiendo en el precio final.

Otro de los grandes gastos de las familias suele ser la compra de los supermercados y ésta tampoco ha dado tregua el último año. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó un informe el jueves pasado en el que afirmaba que la cesta de la compra se ha encarecido un 14,1 % en el último año.

El aceite, el azúcar, el arroz, las patatas… Han sido muchos los alimentos que han visto incrementados sus precios este último año. En un principio, si los carburantes y la energía siguen subiendo y la sequía no da una tregua a la agricultura, no parece que vayan a bajar en un plazo medio. Sin embargo, no ese el único factor de la subida de los precios según Alabort. En su opinión, muchas de las empresas de distribución han repercutido esta subida directamente en el consumidor.

Como conclusión, el economista opina que se necesita una modificación estructural de todo el sistema para cambiar estas tendencias y que los Gobiernos no pueden incidir mucho en los precios con las medidas que se han tomado hasta el momento.