Tapia: "La lucha contra el cambio climático no puede conducir a la desaparición de todos los sectores"

Economía -

Entrevista en Euskadi Irratia

"La agricultura no tiene nada que ver en un sitio o en otro. Por ello, es importante que las políticas europeas se adapten a cada lugar y, en consecuencia, las medidas que se adopten no sean generalizadas", ha dicho.

LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA

publicado: 15/02/2024 10:43 (UTC+1)

última actualización: 15/02/2024 10:43 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Tapia: "Klima aldaketaren borrokak ezin gaitu eraman sektore denak desagerraraztera"

Los micrófonos del programa "Faktoria" de Euskadi Irratia se han trasladado este jueves al caserío Xarrondo y desde su establo la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente Arantxa Tapia ha hablado sobre la preocupante situación que viven los baserritarras.

En la entrevista, Tapia ha destacado que quizá sean "excesivas" las medidas que Europa ha tomado para hacer frente al cambio climático, ya que "esa lucha no puede tener como consecuencia la desaparición de todos los sectores". "Por supuesto, si no hubiera sectores, no habría contaminación, eso está claro", ha subrayado.

"La agricultura no tiene nada que ver en un sitio o en otro. Por ello, es importante que las políticas europeas se adapten a cada lugar y, en consecuencia, las medidas que se adopten no sean generalizadas", ha dicho.

En referencia a la preocupación que están mostrado en sus protestas los agricultores por su situación laboral, la consejera ha admitido que hay "demasiada burocracia" y que de alguna manera hay que agilizar ese camino.

Para ello, ha propuesto a los baserritarras trabajar conjuntamente. "Tenemos intención de hacerlo, porque consideramos que nuestra propuesta no puede ser unilateral, es decir, es importante contrastar opiniones y trabajar en equipo", ha añadido. Como medida, también ha propuesto agilizar los procesos para que los baserritarras reciban antes las ayudas económicas.

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa presentaron ayer un decálogo de 10 puntos con compromisos concretos para apoyar y respaldar al Sector Primario en la Comunidad Autónoma Vasca, ante la situación de crisis en el sector. Entre los compromisos destacaban reducir en cierta medida la protección del lobo. "Hemos visto que la especie no está en peligro de extinción, por lo que hemos pedido a Europa que analice nuestra propuesta", ha concluido.