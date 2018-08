Fagor

Fagor Electrodomésticos entrará hoy en concurso de acreedores

13/11/2013

El Consejo Rector ha confirmado que la planta de Basauri también entrará en concurso de acreedores. El de Edesa se presentará el viernes.

El Consejo Rector de Fagor Electrodomésticos-Edesa ha confirmado que la planta de Basauri también entrará en concurso de acreedores. Su intención es presentar el concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos este miércoles, y el de Edesa el viernes, según los trabajadores.

Mediante un comunicado, Fagor Electrodomésticos ha asegurado que, ''tras realizar un profundo análisis de la situación de Fagor Electrodomésticos y Edesa'', el Consejo Rector ha decidido no acogerse a las ayudas propuestas por la Diputación de Bizkaia. Según el Consejo, esas ayudas ''no garantizan por sí solas la viabilidad de Edesa y su planta dedicada a la fabricación de termos eléctricos y acumuladores''. Asimismo, agradece la ayuda ofrecida por la Diputación ''en su interés por proteger la actividad industrial y el empleo de Fagor Electrodomésticos en Basauri''.

Esta misma tarde, representantes del Consejo Rector han comunicado a los trabajadores de Edesa la decisión. De hecho, la plantilla de Edesa había sido convocada a una reunión a partir de las 14:30 horas en la planta de Basauri, y, en el momento en el que los trabajadores eran informados, Fagor Electrodomésticos hacía público el comunicado en el que explicaba la decisión.

En la reunión con los trabajadores de Edesa, que se ha prolongado durante más de dos horas, han estado presentes el presidente del Consejo Rector de Fagor Electrodomésticos, Javier Bengoetxea, el resto de miembros de este órgano y el gerente del negocio de Confort de Fagor, Javier Ortiz de Zárate.

Según han aclarado allí los integrantes del Consejo Rector, la ayuda de tres millones en avales que había planteado la Diputación "valdría para el arranque" de la planta, pero "luego sería necesario aportación mayor", ha explicado uno de los trabajadores.

Compromiso de recolocar a los trabajadores

Durante esa reunión, el Consejo Rector de Fagor Electrodomésticos ha trasladado a los 230 trabajadores de Edesa su intención de tratar de recolocar al máximo número posible de empleados en otras empresas del grupo Mondragón, según han informado los trabajadores a su término.

Los trabajadores de Edesa, que no son cooperativistas, sino que está acogidos al régimen de cotización de la Seguridad Social, se encuentran inmersos en un ERE temporal desde hace cinco años, con 90 días sin empleo y sueldo por curso.

Encierro y marcha

El portavoz de los trabajadores de Edesa, Ernesto Pérez, ha explicado que los empleados de la planta vizcaína se encuentran muy afectados, "peor que el viernes", tras comunicarles el Consejo Rector que "los números no dan". Asimismo, ha indicado que, por el momento, mantienen el encierro, y que el jueves se manifestarán en Basauri, a partir de las 18:00 horas. Piden apoyo a los vecinos porque, "ahora más que nunca, necesitamos ánimos".

Decisión definitiva



El Consejo Rector de la cooperativa vasca adoptó este pasado lunes la decisión definitiva sobre Edesa, si bien el director general de Fagor Electrodomésticos, Sergio Treviño, ya había adelantado este pasado viernes a los trabajadores que la planta también entrará en concurso, ya que no es "viable" en solitario.

Tras la comunicación de Treviño, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, compareció públicamente y explicó que, en una reunión de ese mismo viernes con el responsable de Fagor, les trasladaron "lo contrario de lo que nos dijeron hace dos días", cuando mostraron su compromiso de retirar el preconcurso sobre Edesa a cambio de una inyección de tres millones de euros en avales por parte de la Diputación para mantener la actividad de la planta de Basauri.

Aseguró no comprender esta decisión, a la vez que acusó a la cooperativa de "no decir la verdad", y subrayó que la propuesta de apoyo de la Diputación seguía estando encima de la mesa, "pero para mantener la actividad industrial y el empleo en Edesa, no para otra cosa", según precisó.