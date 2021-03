29/03/2021 09:01 Internacional CANAL DE SUEZ Consiguen "reflotar parcialmente" el buque "Ever Given" tras seis días encallado EITB MEDIA | AGENCIAS Las maniobras para intentar reflotar el buque "Ever Given" han tenido éxito la madrugada de este lunes. Sin embargo, todavía se desconoce cuándo se retomará el tráfico marítimo. Escuchar la página Escuchar la página

Esta pasada madrugada han conseguido reflotar "parcialmente" el carguero Ever Given, encallado en el Canal de Suez desde el martes pasado. A pesar de haber conseguido desencallar al buque, por el momento no se ha dado a conocer la fecha en la que será retomado el tráfico marítimo.

La Autoridad del Canal de Suez ha confirmado este lunes que ha logrado comenzar a reflotar el portacontenedores "Ever Given" a las 04:30 hora local, al corregir su orientación en un 80 % y alejarlo de la orilla 102 metros. Antes se encontraba a cuatro metros de la orilla.

En las maniobras de arrastre y remolque han participado 10 remolcadores y varias dragas aprovechando la marea alta y la luna llena al amanecer de este lunes,

Según ha comunicado la Autoridad del Canal de Suez, "se reanudarán las maniobras otra vez cuando el nivel del agua suba a su punto más elevado hasta dos metros en torno a las 11:30 de la mañana" hora local para modificar la orientación del "Ever Given" completamente para situarlo de forma paralela a la orilla.

Este portacontenedores de 400 metros de eslora y 224 000 toneladas de capacidad de carga, quedó encallado y atravesado el pasado martes, según la Autoridad del canal, debido a los fuertes vientos y una tormenta de arena.

Esto ha generado un embotellamiento en esta vía marítima, una de las más transitadas del mundo y por la que pasa el 10 % del comercio mundial, que alcanzaba este lunes las 367 embarcaciones, según la empresa especializada en servicios logísticos en canales y estrechos Leth Agencies.

La naviera Maersk, la principal que opera en el canal de Suez, señaló el domingo que, una vez liberado el paso, se requerirán entre tres y seis días para deshacer el gran atasco que se ha generado en esta vía.