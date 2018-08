Política

Erkoreka pide 'altura de miras' a los participantes en la ponencia

25/03/2014

El PSE advierte que su partido no admitirá posiciones de "división y retroceso" y el PP critica las "broncas" entre jeltzales y socialistas. La Ponencia se creará este jueves.

El Gobierno Vasco ha apelado hoy al "espíritu de la transición" y ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que actúen con "generosidad y altura de miras" en la Ponencia de Autogobierno que se constituirá el próximo jueves en el Parlamento Vasco.



El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha hecho este llamamiento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por las discrepancias que mantienen públicamente el PNV y el PSE-EE sobre los objetivos de esta ponencia, a pesar de que ambos partidos pactaron sus bases de actuación. El PNV apuesta por defender el derecho a decidir y el PSE recuerda que su fin es evaluar el autogobierno.



Erkokera ha insistido en que el Gobierno Vasco no es quién para determinar los "ejes" de actuación de este foro porque se trata de una ponencia que se desarrolla en sede parlamentaria y ha añadido que el Ejecutivo haría un "flaco favor" si fijara de antemano cuáles deben ser sus objetivos.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido este martes que "será difícil crear el mínimo de confianza" para llegar a acuerdos con el PSE en la ponencia sobre autogobierno, si algunos dirigentes socialistas "prenden fuego" al debate y se dedican a zaherir al PNV.

Ortuzar ha escrito un tuit que enlaza con un artículo en su Facebook en el que ha reprochado a los socialistas vascos "su manera bipolar de hacer política".

En este sentido, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha advertido de que su partido no admitirá posiciones "de división y retroceso" en la ponencia de autogobierno y ha destacado que "este país no parte de un folio en blanco", sino del Estatuto de Gernika.

López ha recordado que ya es conocido lo que los socialistas "esperan, pretenden y proponen" en este foro parlamentario. "Las cuestiones que nos enfrenten, que nos dividan, que fracturen a la sociedad, no serán un avance, serán un retroceso y en los retrocesos no estará el PSE-EE, pero todavía no ha empezado la ponencia", ha afirmado.

Sobre esta misma materia, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha advertido de que las "broncas" que mantienen el PNV y el PSE-EE en torno al futuro del autogobierno "desprestigian la marca Euskadi" y ha pedido a ambos partidos que no conviertan este asunto en "una tortura política".

Sémper ha acusado a ambos partidos de abrir un debate, antes incluso de la constitución de la ponencia, que pone en el centro de mira el "desencuentro político".

EH Bildu ha afirmado hoy que el PSE-EE y el PP tendrán que decir en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco si aceptan "el principio democrático de respeto a la voluntad mayoritaria", sea cual sea.

La coalición abertzale ha hecho público un comunicado en el que, entre otras cosas, se refiere también a las palabras del portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, que ha apelado hoy al "espíritu de la Transición" al llamar a todas las fuerzas políticas para que actúen con "generosidad y altura de miras" en la ponencia que se constituirá el próximo jueves en el Parlamento Vasco.