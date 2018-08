Política

Sumario 35/02

Claves del juicio sobre el macrosumario de las 'herriko tabernas'

30/07/2014

Tras 5 meses de sesiones en la Audiencia Nacional, en marzo quedaba listo para sentencia el juicio sobre la supuesta financiación de ETA a través de 'herriko tabernas'. 34 personas fueron procesadas.

A mediados del mes de marzo quedó listo para sentencia el macrojuicio 35/02, conocido como el de las 'herriko tabernas'. El juicio arrancó en la Audiencia Nacional el 17 de octubre de 2013, más de 11 años después del comienzo de la investigación del juez Baltasar Garzón contra una decena de personas acusadas de desarrollar un supuesto plan de financiación ideado por ETA a través de 'herriko tabernas'.



El juicio de las 'herriko tabernas' terminó cinco meses después, con 34 personas procesadas y peticiones de penas rebajadas.

Así ha trascurrido el macrosumario:

Seis años de instrucción y cinco años a la espera de juicio

El juez Baltasar Garzón abrió el sumario en 2002 y lo concluyó en 2008. En 2010 la Fiscalía remitió a la Audiencia Nacional el escrito de acusación contra los exdirigentes de Batasuna.

2002: En abril se inicia el macrosumario 35/02, a partir de la detención de 11 personas. El juez Baltasar Garzón decretó posteriormente el embargo de 75 herriko tabernas y su administración judicial. En agosto, el juez Garzón decreta la suspensión de actividades de Batasuna.

2003: Declaran ilegal a Batasuna.

2006: El Supremo ordena la entrada de comisiones judiciales a las herriko tabernas, para hacer inventario de dinero y bienes dentro del proceso de liquidación de Batasuna. Se registran más de 120 locales.

2008: En abril, el juez Garzón concluye el sumario y procesa a 43 personas.

Pese a que eran 43 los procesados dentro de esta causa, el fiscal, tras excluir a cuatro de ellos, acusaba ya solo a 36, ya que Jon Idigoras murió en 2005; Juan Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, permanece huido y Jon Salaberria está preso en Francia desde mayo de 2008.

Juicio en la Audiencia Nacional

El juicio sentaba en el banquillo de los acusados a 36 personas, por una supuesta subordinación del entramado de Batasuna a ETA y su financiación a través de las 'herriko tabernas'. Entre ellos destacaban los exdirigentes de Batasuna Joseba Permach y Rufi Etxeberria.

Dos de los 36 procesados, Josu Iraeta y José Antonio Egido, fueron excluidos del juicio a petición de la defensa, porque los delitos por los que se les acusaba habían prescrito.

Asimismo, el tribunal excluyo del procedimiento a Askabide, una asociación dedicada a la atención a prostitutas de Bilbao, a la que se confundió con una herriko taberna del mismo nombre.

Petición de la Fiscalía

La Fiscalía de la Audiencia sostuvo que las 'herriko tabernas' eran el "lugar idóneo" de ETA para reclutar nuevos militantes, guardar temporalmente sus armas y explosivos y manejar información sobre posibles objetivos.

Los fiscales Vicente González Mota y Marcelo Azcárraga recalcaron en su informe final de conclusiones que ETA tenía el "estricto" control "de su frente institucional, Herri Batasuna", a la que se subordinaba la red de 'herriko tabernas'.

"Todo ello bajo una imagen de independencia y una autofinanciación que permitiera que las investigaciones contra la organización terrorista no repercutieran en estos frentes", decía el escrito.

Finalmente, el fiscal decidió rebajar su petición de cárcel contra los exdirigentes de Batasuna Rufi Etxebarria, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Permach, Karmelo Landa y Joseba Alvarez de 12 a 4 años y medio. Para el resto de acusados, el fiscal Vicente González-Mota también disminuyó su petición, a dos años y dos meses en algunos casos y a dos años y medio en otros. En concreto, el fiscal rebajó la pena para 25 de los acusados y retiró directamente la acusación contra otros nueve imputados (Adolfo Araiz, Mikel Arregi, Esther Agirre, Juan Carlos Rodríguez, Santiago Hernando, Kepa Gordejuela, Pedro Felix Morales, Andrés Larrea y María Isabel Mandiola)

Defensa

La defensa, por su parte, argumentó que durante la vista no se había probado una doble militancia de los acusados, por lo que, a su juicio, no habría vinculación con organización terrorista. Defendió que no se puede considerar a HB como organización terrorista, y aseguraba que no procede pedir la declaración de ilicitud de Herri Batasuna porque ya están disuelta y declarada ilegal desde 2003.

En la última declaración, en nombre de todos los acusados, Floren Aoiz aseguraba que "no es tiempo para llenar las cárceles sino de buscar el medio de vaciarlas".

Sentencia

Cuatro meses después de quedar visto para sentencia, la Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre un año y tres meses y tres años de cárcel a 20 dirigentes de la ilegalizada Batasuna por un delito de integración o colaboración con organización terrorista, al considerar acreditado que financiaron a ETA a través de las 'herriko tabernas'.

El tribunal, que absuelve por falta de pruebas a otros 14 acusados, impone las mayores condenas --de tres años de prisión-- a los exdirigentes Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro, Joseba Álvarez y Karmelo Landa, a los que atribuye un delito de pertenencia en organización terrorista.

Los magistrados también condenan por este mismo delito a Jon Gorrotxategi, Floren Aoiz y Anton Morcillo, a los que impone un año y medio de cárcel, y aplica una pena de un año y tres meses de cárcel a otros 12 dirigentes de la formación por un delito de colaboración con organización terrorista.