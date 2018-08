Política

El PP plantea al PNV un pacto en Araba, Gasteiz, Oyón y Artziniega

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/06/2015

Los jeltzales, por su parte, han trasladado al PP "la dificultad" de llegar a acuerdos, aunque tienen "todas las opciones abiertas" y adoptarán una decisión tras reunirse con EH Bildu y PSE-EE.

El PNV ha trasladado este martes al PP "la dificultad que entraña" para la formación jeltzale llegar a acuerdos con ellos en Araba, después de las políticas que han desarrollado los populares "antes, durante y después" de la campaña electoral del pasado 24 de mayo. Sin embargo, los jeltzales tienen "todas las opciones abiertas" y adoptarán una decisión tras reunirse con EH Bildu y PSE-EE.

Este martes, delegaciones del PNV y del PP se han reunido en la sede jeltzale de la capital alavesa, a donde PP ha llegado con la intención de proponer al PNV un acuerdo "dé estabilidad'' que englobe a Araba, Gasteiz, Oyón y Artziniega.



La delegación del PP alavés ha estado integrada por el presidente del PP alavés, Alfonso Alonso, el responsable de campaña alavesa, Iñaki Oyarzábal, el candidato a la Alcaldía de Vitoria, Javier Maroto, y Javier De Andrés, como candidato a diputado general de Araba.

En representación del PNV han estado el presidente del ABB, Xabier Agirre, los candidatos al Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación alavesa, Gorka Urtaran y Ramiro González, respectivamente, además de Claudio Rodríguez.

Acuerdo de ''estabilidad''

Antes de entrar a la cita, el diputado general de Araba en funciones, Javier De Andrés, aseguraba que el PNV tendrá que escoger entre "un pacto" con EH Bildu o "escuchar la voluntad" de los ciudadanos vitorianos y alaveses.

Así, el PP ha acudido al encuentro con la intención de proponer al PNV un acuerdo que "dé estabilidad y reconocimiento a lo que los ciudadanos quieren", según ha explicado De Andrés. Ése sería el "marco" de un pacto que el PP plantea extender a Artziniega y Oyón.

La "oferta de estabilidad" consistiría en respetar la lista que haya logrado más escaños en las instituciones, de forma que, en el caso de Gasteiz, la Alcaldía correspondería a Javier Maroto, mientras que Ramiro González sería el diputado general alavés.

De Andrés ha incidido en que la formación jeltzale debe "escoger entre un pacto con Bildu en el Ayuntamiento y en la Diputación o si escucha lo que ha dicho la sociedad vitoriana y alavesa".

Iñaki Oyarzábal, a la salida del encuentro, ha asegurado que la reunión que han mantenido este martes las ejecutivas alavesas de PP y PNV para abordar la gobernabilidad de las principales instituciones de Araba "ha ido bien" y ha anunciado que continuarán los contactos con el PNV.



En cualquier caso, ha precisado que "el pacto con Bildu no lo decide el PP, sino el PNV" y ha añadido que, a su entender, tanto PNV como PP tienen que "buscar esa estabilidad y no ir en contra del sentimiento mayoritario".

''Dificultades'' del PNV

Por su parte, la formación jeltzale ha transmitido al PP "la dificultad que entraña" cerrar acuerdos con ellos, teniendo en cuenta las políticas que ha desarrollado durante los cuatro años de la anterior legislatura, en el transcurso de la campaña electoral y después de ella. "Estas políticas nos dificultan muchísimo llegar a acordar con el Partido Popular", han asegurado fuentes del PNV.

El partido dirigido por Andoni Ortuzar tiene "todas las opciones abiertas" y adoptarán una decisión después de mantener los encuentros previstos para este miércoles con EH Bildu y el jueves con el PSE-EE en Araba.

Los jeltzales barajan, por el momento, todos los escenarios, y seguirán analizando la situación, para, posteriormente, tomar una decisión y dar una respuesta al Partido Popular antes del pleno del próximo 13 de junio, día en la que se constituyen los ayuntamientos.

El PNV, que asegura no pretender hacer ningún "cálculo estratégico" con la respuesta que debe trasladar al Partido Popular, no ha fijado ninguna otra reunión con los populares y, en principio, no tiene intención de celebrar otro encuentro, a no ser que sea necesario.

EH Bildu intentará que Maroto no sea alcalde

Por su parte, el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, no entiende que PNV "esté dispuesto a aceptar" que Gasteiz sea gobernada por alguien "de la calaña y el talante racista" del candidato del PP Javier Maroto.



Tras señalar que desconoce si el "gesto de cara a la galería" que este lunes hizo Maroto, al adquirir un "compromiso ético" contra el racismo ha convencido al presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, pero ha asegurado que "es un escupitajo en la cara" de los vitorianos.



Arraiz ha asegurado que EH Bildu "va a seguir en su intento de que Maroto no sea alcalde hasta el último momento". "Hasta el próximo 13 de junio lo vamos a intentar", en referencia al día en que se constituyen los ayuntamientos.